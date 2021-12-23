23 декабря четверг
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 5/10
usd 73.79
eur 83.15
Тема дняМетро проверяют из-за информации о минировании
Все новости
Все новости

Автобус с детьми врезался в столб и забор на Красном проспекте

По словам очевидцев, перед этим автобус столкнулся с легковой машиной

186
Обсудить

Поделиться

У автобуса повреждена передняя часть и разбита лобовое стекло

У автобуса повреждена передняя часть и разбита лобовое стекло

Поделиться

Утром 23 декабря на перекрестке Красного проспекта и улицы Державина автобус с детьми врезался в столб. Перед аварией ехал он ехал в сторону площади Ленина.

— Заявка есть, на месте работает экипаж. Внутри были несовершеннолетие от 14 до 16 лет. Наезд на световую опору и ограждения перильного типа, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

Как передает паблик АСТ-54, на перекрёстке с Державина автобус столкнулся с Toyota Premio. От удара пассажирский транспорт свернул вправо и врезался в ограждение. Небольшие травмы получили 4–5 пассажиров.

В ГИБДД сообщили, что в аварии никто не пострадал.

Внутри были дети 14–16 лет

Внутри были дети 14–16 лет

Поделиться

В ноябре на остановке «Телецентр» столкнулись два автобуса. ДТП произошло рано утром, около 08:00, напротив дома на улице Титова, 13.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ГИБДДДТП
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter