Автобус с детьми врезался в столб и забор на Красном проспекте

Утром 23 декабря на перекрестке Красного проспекта и улицы Державина автобус с детьми врезался в столб. Перед аварией ехал он ехал в сторону площади Ленина.
— Заявка есть, на месте работает экипаж. Внутри были несовершеннолетие от 14 до 16 лет. Наезд на световую опору и ограждения перильного типа, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.
Как передает паблик АСТ-54, на перекрёстке с Державина автобус столкнулся с Toyota Premio. От удара пассажирский транспорт свернул вправо и врезался в ограждение. Небольшие травмы получили 4–5 пассажиров.
В ГИБДД сообщили, что в аварии никто не пострадал.
В ноябре на остановке «Телецентр» столкнулись два автобуса. ДТП произошло рано утром, около 08:00, напротив дома на улице Титова, 13.