В Новосибирске автобус остался без лобового стекла после ДТП на остановке

В Новосибирске два автобуса столкнулись на остановке
В Новосибирске на остановке «Телецентр» столкнулись два автобуса. ДТП произошло рано утром, около 08:00, напротив дома на улице Титова, 13.
— Один водитель подрезал другого, да так, что из автобуса вырвало часть лобового стекла. Одна из пассажирок ударилась сильно головой о поручень, — рассказал читатель НГС Андрей.
В службе 112 корреспонденту НГС сообщили, что вызов на ДТП прошел через полицию, скорую на место происшествия не вызывали. В «Новосибирскпрофстрой-ПАТП-1», который обслуживает маршрут, сообщили, что на данный момент не обладают информацией об аварии.
ДТП вызвало затор на улице Титова.
В сентябре в Центральном районе Новосибирска столкнулись троллейбус и автобус. В результате автобус въехал в автомобиль «Рено». В итоге пострадали два пассажира автобуса — мать и дочь.