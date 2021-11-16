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В Новосибирске автобус остался без лобового стекла после ДТП на остановке

По предварительной информации, пострадала одна из пассажирок

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ДТП вызвало затор на улице Титова

ДТП вызвало затор на улице Титова

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В Новосибирске два автобуса столкнулись на остановке

В Новосибирске на остановке «Телецентр» столкнулись два автобуса. ДТП произошло рано утром, около 08:00, напротив дома на улице Титова, 13.

— Один водитель подрезал другого, да так, что из автобуса вырвало часть лобового стекла. Одна из пассажирок ударилась сильно головой о поручень, — рассказал читатель НГС Андрей.

В службе 112 корреспонденту НГС сообщили, что вызов на ДТП прошел через полицию, скорую на место происшествия не вызывали. В «Новосибирскпрофстрой-ПАТП-1», который обслуживает маршрут, сообщили, что на данный момент не обладают информацией об аварии.

ДТП вызвало затор на улице Титова.

В сентябре в Центральном районе Новосибирска столкнулись троллейбус и автобус. В результате автобус въехал в автомобиль «Рено». В итоге пострадали два пассажира автобуса — мать и дочь.

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ДТПДТП на остановке
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