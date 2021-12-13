Стала известна причина крупного пожара на складе с мороженым в Краснообске

Стала известна причина пожара, который произошел 9 декабря в Краснообске на складе мороженого.
— Пожар ликвидирован на площади 2 тысячи квадратных метров. Пострадавших нет. Причина — нарушения правил использования и эксплуатации электрооборудования, — сообщил на оперативном совещании в правительстве Виктор Орлов, начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области.
Пожару был присвоен повышенный класс сложности, огонь охватил 2000 квадратных метров, поэтому специалистам пришлось долго проливать место инцидента. Сообщение о пожаре поступило 9 декабря в 10:54, в 12:29 пожарные ликвидировали открытое горение. На пожаре работали 60 человек и 20 единиц техники. Полностью пролить загоревшие склады пожарные смогли только в 00:36 10 декабря. Фотограф НГС побывал на месте ЧП.
АО «ТД "РУССКИЙ ХОЛОДЪ"» — компания по производству мороженого и полуфабрикатов, зарегистрированная в Ленинградской области. Филиалы работают по всей стране. Конечным владельцем компании, по данным «Контур.Фокуса», является «Адп Холдингс Лимитед», зарегистрированная на Кипре.
В октябре в Новосибирске случился серьезный пожар на складе покрышек. Черный дым поднялся над городом 25 октября около 12 часов. Момент, когда дымящиеся склады заливали пеной, попал на видео.