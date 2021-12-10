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Пожарные полностью пролили загоревшиеся склады с мороженым в Краснообске

Причина возгорания так и не названа

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На месте работали 60 человек и 20 единиц техники

На месте работали 60 человек и 20 единиц техники

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Пожарные полностью потушили склад компании «Русский холод», который загорелся вчера днем, 9 декабря. Пожару был присвоен повышенный класс сложности, огонь охватил 2000 квадратных метров, поэтому специалистам пришлось долго проливать место инцидента

— В 00:36 — полная ликвидация пожара на складе, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Сообщение о пожаре поступило вчера в 10:54, в 12:29 пожарные ликвидировали открытое горение. На пожаре работали 60 человек и 20 единиц техники.

Причина пожара пока не называется. Фотограф НГС вчера побывал на месте ЧП.

АО «ТД "РУССКИЙ ХОЛОДЪ"» — компания по производству мороженого и полуфабрикатов, зарегистрированная в Ленинградской области. Филиалы работают по всей стране. Конечным владельцем компании, по данным «Контур.Фокуса», является «Адп Холдингс Лимитед», зарегистрированная на Кипре.

Осенью в Новосибирске вспыхнул склад со стройматериалами. Тогда во время пожара погиб один человек, а Следственный комитет возбудил уголовное дело. Также в Новосибирске случился серьезный пожар на складе покрышек. Черный дым поднялся над городом 25 октября около 12 часов. Момент, когда дымящиеся склады заливали пеной, попал на видео.

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