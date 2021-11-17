Из Porsche Cayenne на новосибирской заправке вытащили сумочку с 2,5 миллиона рублей

Вчера, 16 ноября, в Новосибирске владелица автомобиля Porsche Cayenne лишилась 2,5 миллиона рублей на автозаправке на улице Фрунзе.
Неустановленный мужчина в черной одежде и черной маске вломился в припаркованный на автозаправке автомобиль Porsche Cayenne и похитил женскую сумку. После этого он сел в белый Toyota Ipsum и скрылся в неизвестном направлении.
— Porsche принадлежит 48-летней предпринимательнице из КНР, она является директором одного из новосибирских кафе. В похищенной сумке были ее документы, два дорогих телефона, ключи от квартиры и 2,5 миллиона рублей, — сообщил НГС источник в правоохранительных органах.
По данным сервиса «Контур.Фокус», потерпевшая является индивидуальным предпринимателем и занимается розничной торговлей головными уборами в специализированных магазинах.
По факту совершенного преступления полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 161 УК РФ «Грабеж, совершенный в особо крупном размере».
Согласно информации сайта Российский союз автостраховщиков, белый Toyota Ipsum, на котором скрылся злоумышленник, принадлежит 49-летнему мужчине.
В конце августа в центре Новосибирска возле БЦ «Антарес» у томского студента похитили сумку с 50 миллионами рублей. Незнакомцы прыснули из газового баллончика в лицо неустановленный газ, вырвали из машины сумку с миллионами и скрылись на «Тойоте» в неизвестном направлении.