«Из квартиры был слышен звон битого стекла»: на левом берегу из окна выпала девушка

В Новосибирске из окна многоэтажки выпала девушка
В Новосибирске на левом берегу из окна многоэтажки на улице
На записи видно, как в окне 9-го этажа дома стоит девушка. В какой-то момент она выпадает из окна и разбивается. Внизу, у подъезда дома, стоит свидетельница этого инцидента — она начинает истошно кричать. Судя по звуку, параллельно автор видеозаписи вызывает на место экстренные службы.
Подписчик группы новосибирской службы эвакуации «
НГС несколько раз сделал запрос в Следственный комитет по ситуации, однако ведомство проигнорировало редакцию.
Это не первый подобный случай за сегодня. Тела мужчины и женщины обнаружили под окнами 16-этажки около цирка сегодня утром, 22 октября. Как удалось выяснить позже, пара снимала квартиру в этом доме. Предположительно, первой из окна выпала женщина, через несколько секунд — мужчина.