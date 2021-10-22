«Из квартиры был слышен звон битого стекла»: на левом берегу из окна выпала девушка

В Новосибирске на левом берегу из окна многоэтажки на улице Троллейной, 14 выпал человек. Момент падения попал на видеозапись, которая есть в распоряжении НГС. По этическим соображениям мы не будем ее публиковать.



На записи видно, как в окне 9-го этажа дома стоит девушка. В какой-то момент она выпадает из окна и разбивается. Внизу, у подъезда дома, стоит свидетельница этого инцидента — она начинает истошно кричать. Судя по звуку, параллельно автор видеозаписи вызывает на место экстренные службы.