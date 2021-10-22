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«Из квартиры был слышен звон битого стекла»: на левом берегу из окна выпала девушка

Момент падения попал на видео

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Об инциденте стало известно сегодня

Об инциденте стало известно сегодня

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В Новосибирске из окна многоэтажки выпала девушка

В Новосибирске на левом берегу из окна многоэтажки на улице Троллейной, 14 выпал человек. Момент падения попал на видеозапись, которая есть в распоряжении НГС. По этическим соображениям мы не будем ее публиковать.

На записи видно, как в окне 9-го этажа дома стоит девушка. В какой-то момент она выпадает из окна и разбивается. Внизу, у подъезда дома, стоит свидетельница этого инцидента — она начинает истошно кричать. Судя по звуку, параллельно автор видеозаписи вызывает на место экстренные службы.

Подписчик группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» сообщил, что стал свидетелем произошедшего. По его словам, сначала из квартиры «был слышен звон битого стекла».

НГС несколько раз сделал запрос в Следственный комитет по ситуации, однако ведомство проигнорировало редакцию.

Это не первый подобный случай за сегодня. Тела мужчины и женщины обнаружили под окнами 16-этажки около цирка сегодня утром, 22 октября. Как удалось выяснить позже, пара снимала квартиру в этом доме. Предположительно, первой из окна выпала женщина, через несколько секунд — мужчина.

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выпал из окнасмертьулица Троллейная
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