Под Новосибирском найден мертвым пропавший месяц назад рыбак

Ушедшего на рыбалку под Новосибирском рыбака нашли мертвым
Стало известно о гибели
— Завершились поиски пропавшего 18 августа 2021 года в
В Следственном комитете информацию о гибели мужчины также подтвердили.
— Следственными органами СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — пояснили в ведомстве.
Накануне в отеле «Марриот» нашли тело известного новосибирского скульптора Игоря Самарина. Позже выяснилось, что у погибшего было перерезано горло. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.