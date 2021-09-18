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Тема дняТри человека погибли в центре Новосибирска
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Под Новосибирском найден мертвым пропавший месяц назад рыбак

Следователи организовали проверку

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Мужчину искали целый месяц

Мужчину искали целый месяц

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Ушедшего на рыбалку под Новосибирском рыбака нашли мертвым

Стало известно о гибели 45-летнего жителя Бердска Вячеслава Макарова, который ушел на рыбалку 18 августа и перестал выходить на связь. Об этом сообщили в пресс-службе поискового отряда «Маяк».

— Завершились поиски пропавшего 18 августа 2021 года в г. Бердске Макарова Вячеслава Викторовича. К сожалению, мужчина найден погибшим. Отряд выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего, — говорится в сообщении.

В Следственном комитете информацию о гибели мужчины также подтвердили.

— Следственными органами СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — пояснили в ведомстве.

Накануне в отеле «Марриот» нашли тело известного новосибирского скульптора Игоря Самарина. Позже выяснилось, что у погибшего было перерезано горло. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.

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