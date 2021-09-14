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Два рыбака застряли на острове под Новосибирском

Им на помощь пришли спасатели

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Мужчин эвакуировали сотрудники МЧС

Мужчин эвакуировали сотрудники МЧС

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В понедельник, 13 сентября, двое рыбаков застряли на острове под Новосибирском — у них сломался двигатель на моторной лодке.

— Госинспекторы обнаружили рыбаков на острове в районе населенного пункта Бибиха Новосибирского района. Специалисты ГИМС установили, что в результате поломки двигателя моторная лодка потеряла ход и мужчины не смогли самостоятельно выбраться с острова, — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Мужчин с острова эвакуировали сотрудники МЧС.

В середине августа у Обского моря поймали двух браконьеров, которые занимались незаконной ловлей рыбы. Ущерб от их действий составил 100 000 рублей.

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МЧСрыбакиспасателиэвакуацияБибиха
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