Два рыбака застряли на острове под Новосибирском

В понедельник, 13 сентября, двое рыбаков застряли на острове под Новосибирском — у них сломался двигатель на моторной лодке.
— Госинспекторы обнаружили рыбаков на острове в районе населенного пункта Бибиха Новосибирского района. Специалисты ГИМС установили, что в результате поломки двигателя моторная лодка потеряла ход и мужчины не смогли самостоятельно выбраться с острова, — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Мужчин с острова эвакуировали сотрудники МЧС.
В середине августа у Обского моря поймали двух браконьеров, которые занимались незаконной ловлей рыбы. Ущерб от их действий составил