Момент лобового столкновения Ford Mondeo и Toyota Prius на Кирова попал на видео. ДТП произошло вчера днем, 5 сентября, около 16:00. Пострадала семья, которая находилась в Toyota Prius — мужчину, женщину и их 8-летнюю дочь с различными травмами доставили в больницу.



Видео прислал читатель НГС. На нем заметно, что Ford Mondeo ехал по встречной полосе и на скорости врезался в Toyota Prius, которая стояла в левом ряду во встречном направлении для разворота. Девушка-водитель за рулем Ford Mondeo также врезалась в Mitsubishi Outlander, но этот момент не попал на видео.