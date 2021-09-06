Момент аварии на Кирова, где пострадала семья с ребенком, попал на видео
Момент лобового столкновения Ford Mondeo и Toyota Prius на Кирова попал на видео. ДТП произошло вчера днем, 5 сентября, около 16:00. Пострадала семья, которая находилась в Toyota Prius — мужчину, женщину и их 8-летнюю дочь с различными травмами доставили в больницу.
Видео прислал читатель НГС. На нем заметно, что Ford Mondeo ехал по встречной полосе и на скорости врезался в Toyota Prius, которая стояла в левом ряду во встречном направлении для разворота. Девушка-водитель за рулем Ford Mondeo также врезалась в Mitsubishi Outlander, но этот момент не попал на видео.
Как рассказал знакомый пострадавшей семьи, у девочки перелом грудины, есть подозрения на перелом позвоночника, у женщины подозрения на перелом ребер, у мужчины множественные ушибы.
— Я разговаривал с девушкой, которая была за рулем Ford Mondeo. Она настаивает на версии, что ее ослепило солнце, — рассказал собеседник.
Как сообщили в ГИБДД, за рулем Ford Mondeo находилась 20-летняя девушка. Причины, по которым она врезалась в два автомобиля, устанавливают сотрудники ведомства.
На прошлой неделе в Центральном районе Новосибирска загорелся BMW X5 — момент поджога попал на видео.
В конце августа произошла авария, в которой пострадали семь человек, четверо из которых попали в больницу. Момент лобового столкновения микроавтобуса и фуры на Гусинобродском тракте попал на видео.