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Появилось видео лобового ДТП на Кирова — вчера в нем пострадала семья

На встречную полосу выехал Ford Mondeo, которым управляла 20-летняя девушка

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Члены семьи были доставлены в больницу с различными травмами

Члены семьи были доставлены в больницу с различными травмами

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Момент аварии на Кирова, где пострадала семья с ребенком, попал на видео

Момент лобового столкновения Ford Mondeo и Toyota Prius на Кирова попал на видео. ДТП произошло вчера днем, 5 сентября, около 16:00. Пострадала семья, которая находилась в Toyota Prius — мужчину, женщину и их 8-летнюю дочь с различными травмами доставили в больницу.

Видео прислал читатель НГС. На нем заметно, что Ford Mondeo ехал по встречной полосе и на скорости врезался в Toyota Prius, которая стояла в левом ряду во встречном направлении для разворота. Девушка-водитель за рулем Ford Mondeo также врезалась в Mitsubishi Outlander, но этот момент не попал на видео.

Как рассказал знакомый пострадавшей семьи, у девочки перелом грудины, есть подозрения на перелом позвоночника, у женщины подозрения на перелом ребер, у мужчины множественные ушибы.

— Я разговаривал с девушкой, которая была за рулем Ford Mondeo. Она настаивает на версии, что ее ослепило солнце, — рассказал собеседник.

Как сообщили в ГИБДД, за рулем Ford Mondeo находилась 20-летняя девушка. Причины, по которым она врезалась в два автомобиля, устанавливают сотрудники ведомства.

На прошлой неделе в Центральном районе Новосибирска загорелся BMW X5 — момент поджога попал на видео.

В конце августа произошла авария, в которой пострадали семь человек, четверо из которых попали в больницу. Момент лобового столкновения микроавтобуса и фуры на Гусинобродском тракте попал на видео.

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ДТПавария
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