Момент лобового столкновения микроавтобуса и фуры на Гусинобродском тракте попал на видео. ДТП произошло сегодня около 02:00. Пострадали семь человек, из которых четверо находятся в больнице.

Видео появилось в группе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"». На нем заметно, что микроавтобус ехал по встречной полосе и на скорости врезался в фуру.