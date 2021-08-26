В Новосибирске появилось видео лобового столкновения автобуса и фуры
Момент лобового столкновения микроавтобуса и фуры на Гусинобродском тракте попал на видео. ДТП произошло сегодня около 02:00. Пострадали семь человек, из которых четверо находятся в больнице.
Видео появилось в группе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"». На нем заметно, что микроавтобус ехал по встречной полосе и на скорости врезался в фуру.
— У дома
Пострадали семь человек. 65-летнего водителя микроавтобуса извлекали с помощью гидравлического инструмента из кабины автобуса. Он госпитализирован с переломами нижних конечностей. Мужчина прошел медосвидетельствование на состояние алкогольного и наркотического опьянения.
Позже стало известно, что в числе госпитализированных — 58-летняя пассажирка микроавтобуса, находится в тяжелом состоянии, с многочисленными переломами и ушибом головного мозга, а также 17-летняя девушка с травмой лица (в том числе с переломом носа).
В прокуратуре Новосибирской области сообщили, что начали проверку из-за ДТП.
— Прокуратура оценит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения (в части соблюдения дорожных условий) и безопасности осуществления пассажирских перевозок. Законность пассажирских перевозок проверит прокуратура Кировского района г. Новосибирска, на территории которого осуществляет деятельность перевозчик — индивидуальный предприниматель, — говорится в сообщении пресс-службы.
На прошлой неделе стали известны подробности смертельного ДТП на 1433-м километре автодороги Р-254 «Иртыш» в Новосибирской области. В ночь на 19 августа здесь погибли четыре человека — все они оказались сотрудниками аэропорта Толмачево.