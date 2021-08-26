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В Новосибирске маршрутка вылетела на встречку и врезалась в фуру. Семь человек пострадали

ДТП произошло ночью

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На месте работали сотрудники полиции

На месте работали сотрудники полиции

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Семь человек пострадали в аварии маршрутки и фуры в Новосибирске

На Гусинобродском тракте столкнулись фура и микроавтобус Ford Transit. ДТП произошло сегодня около 02:00.

— По предварительной информации, за медицинской помощью обратились 7 человек, из них 4 госпитализированы, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В ГИБДД Новосибирска рассказали подробности аварии.

— У дома № 2 на улице Зеленодолинской произошло столкновение трансферного микроавтобуса Ford Transit, двигавшегося со стороны Новокузнецка в сторону аэропорта Толмачево. В автобусе находились 10 пассажиров и багаж. Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса, не выполнив действие дорожного знака «Обгон запрещен», выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes, двигавшимся в Кемерово, — рассказали в ведомстве.

Характер травм и личности пострадавших устанавливаются.

— 65-летнего водителя микроавтобуса извлекали с помощью гидравлического инструмента из кабины автобуса. Он госпитализирован с переломами нижних конечностей. Мужчина прошел медосвидетельствование на состояние алкогольного и наркотического опьянения, — объяснили в ГИБДД Новосибирска.

В Новосибирске на улице Тюменской ночью 25 августа водитель Nissan Cefiro не справился с управлением. Автомобиль врезался в столб.

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ДТПДТП с пострадавшими
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