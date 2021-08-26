В Новосибирске маршрутка вылетела на встречку и врезалась в фуру. Семь человек пострадали

Семь человек пострадали в аварии маршрутки и фуры в Новосибирске
На Гусинобродском тракте столкнулись фура и микроавтобус Ford Transit. ДТП произошло сегодня около 02:00.
— По предварительной информации, за медицинской помощью обратились 7 человек, из них 4 госпитализированы, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В ГИБДД Новосибирска рассказали подробности аварии.
— У дома
Характер травм и личности пострадавших устанавливаются.
— 65-летнего водителя микроавтобуса извлекали с помощью гидравлического инструмента из кабины автобуса. Он госпитализирован с переломами нижних конечностей. Мужчина прошел медосвидетельствование на состояние алкогольного и наркотического опьянения, — объяснили в ГИБДД Новосибирска.
В Новосибирске на улице Тюменской ночью 25 августа водитель Nissan Cefiro не справился с управлением. Автомобиль врезался в столб.