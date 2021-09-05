5 сентября воскресенье
СЕЙЧАС +26°С
Пробки 2/10
usd 72.85
eur 86.54
Тема дняМаршрут выходного дня. Сузун
Все новости
Все новости

В Новосибирске девушка-водитель врезалась в две машины — пострадала семья

Отец, мать и их 8-летняя дочь находились в одной из машин

315
3Обсудить

Поделиться

Пострадавшие находились в одном из автомобилей

Пострадавшие находились в одном из автомобилей

Поделиться

Сегодня днем на улице Восход в Октябрьском районе Новосибирска 20-летняя девушка-водитель на автомобиле Ford Mondeo двигалась по улице Восход и в районе дома № 48 выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулась с автомобилями Toyota Prius и Mitsubishi Outlander.

— В 16:20 девушка-водитель 2001 года рождения двигалась по улице Кирова в сторону улицы Каменская и по причинам, которые сейчас устанавливаются, врезалась в два автомобиля, которые стояли в левом ряду во встречном направлении для разворота, — сообщил инспектор группы пропаганды городской ГИБДД старший лейтенант полиции Владислав Савченков.

Поделиться

В результате пострадала семья, находившаяся в автомобиле Toyota Prius — мужчина, женщина и их 8-летняя дочь. С различными травмами их доставили в больницу.

Вчера в центре Новосибирска столкнулись автобус и троллейбус — пассажиры оказались в больнице.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ДТПулица Восход
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...