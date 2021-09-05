В Новосибирске девушка-водитель врезалась в две машины — пострадала семья

Сегодня днем на улице Восход в Октябрьском районе Новосибирска 20-летняя девушка-водитель на автомобиле Ford Mondeo двигалась по улице Восход и в районе дома № 48 выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулась с автомобилями Toyota Prius и Mitsubishi Outlander.

— В 16:20 девушка-водитель 2001 года рождения двигалась по улице Кирова в сторону улицы Каменская и по причинам, которые сейчас устанавливаются, врезалась в два автомобиля, которые стояли в левом ряду во встречном направлении для разворота, — сообщил инспектор группы пропаганды городской ГИБДД старший лейтенант полиции Владислав Савченков.