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СрочноЗадержали насильника, напавшего на двух школьниц

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В Новосибирске насильника 13-летней школьницы обвинили в надругательстве еще над одной девочкой

22-летний молодой человек нападал на подростков в Дзержинском и Заельцовском районах

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Одну из своих жертв преступник подкараулил в Заельцовском парке

Одну из своих жертв преступник подкараулил в Заельцовском парке

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В Новосибирске установлена еще одна жертва 22-летнего насильника

Следователи предъявили обвинение 22-летнему сибиряку, которого накануне задержали по подозрению в изнасиловании 13-летней девочки, еще по одному эпизоду изнасилования. На этот раз его жертвой стала 16-летняя девушка.

— 22-летний житель Тогучина напал на потерпевшую в Заельцовском парке культуры и отдыха и изнасиловал ее. Ему предъявлено обвинение уже по двум преступлениям, пока установлены две его жертвы, — рассказал источник НГС в правоохранительных органах.

В отношении тогучинца возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 131 (изнасилование несовершеннолетней) и по части 3 статьи 132 (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней) УК РФ. Оба преступления расследует СУ СК РФ по Новосибирской области.

В ведомстве подтвердили факт нападения на 16-летнюю девочку:

— 14 августа в отдел полиции № 3 обратилась женщина с заявлением об изнасиловании ее несовершеннолетней дочери в ПКиО «Заельцовский». Следователи и сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия. 15 августа в правоохранительные органы поступило еще одно сообщение об изнасиловании несовершеннолетней в лесном массиве в Дзержинском районе. В связи с тем, что потерпевшая в короткие сроки сообщила о совершенном преступлении, то по «горячим следам» сотрудникам полиции удалось задержать 22-летнего подозреваемого, после чего он был доставлен к следователю территориального следственного органа.

Подозреваемый, как удалось выяснить НГС, ранее был судим за уклонение от прохождения военной службы в армии.

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