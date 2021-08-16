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В Новосибирске мужчина затащил 13-летнюю школьницу в лес и изнасиловал

Его задержали в тот же день

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Подозреваемого искали как оперативники, так и кинологи со служебными собаками

Подозреваемого искали как оперативники, так и кинологи со служебными собаками

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Новосибирец напал на девочку-подростка около шести часов вечера в воскресенье, 15 августа, в частном секторе Дзержинского района. Мужчина, по данным источника НГС в правоохранительных органах, затащил 13-летнюю школьницу в лес и изнасиловал.

— После того как девочка описала предполагаемого преступника, начались разыскные мероприятия. К поискам подключили кинологов с собаками. Через несколько часов оперативникам уголовного розыска удалось установить личность насильника и задержать его уже в другом районе Новосибирска. Им оказался 22-летний ранее не судимый житель Тогучина, — добавил источник.

Сейчас с задержанным мужчиной работают следователи, а с девочкой — психологи.

В Следственном комитете отказались комментировать нападение на ребенка.

В этот же день в Новосибирске задержали 67-летнего пенсионера по подозрению в изнасиловании своей маленькой внучки. Мужчина стоит на учете у психиатра с диагнозом шизофрения.

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