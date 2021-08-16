«У него остались ребенок и беременная жена»: 24-летний стажер погиб на заводе под Новосибирском

Трагедия на предприятии произошла днем в воскресенье, 15 августа. В цехе обжига на Новосибирском электродном заводе (АО «ЭПМ-НовЭЗ») в поселке Линево при транспортировке с погрузчика на 24-летнего рабочего опрокинулся металлический бак весом 2 тонны.



От многочисленных травм молодой человек погиб на месте.



— Причина опрокидывания бака пока не установлена. Но начальник цеха пояснил, что погибший находился в неположенном месте. После смертельного происшествия завод проверяет трудовая инспекция, — рассказал источник НГС в правоохранительных органах.