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«У него остались ребенок и беременная жена»: 24-летний стажер погиб на заводе под Новосибирском

Рабочего придавило двухтонным баком

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Бак соскользнул и упал прямо на 24-летнего молодого человека

Бак соскользнул и упал прямо на 24-летнего молодого человека

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На новосибирском электродном заводе погиб молодой стажер-рабочий

Трагедия на предприятии произошла днем в воскресенье, 15 августа. В цехе обжига на Новосибирском электродном заводе (АО «ЭПМ-НовЭЗ») в поселке Линево при транспортировке с погрузчика на 24-летнего рабочего опрокинулся металлический бак весом 2 тонны.

От многочисленных травм молодой человек погиб на месте.

— Причина опрокидывания бака пока не установлена. Но начальник цеха пояснил, что погибший находился в неположенном месте. После смертельного происшествия завод проверяет трудовая инспекция, — рассказал источник НГС в правоохранительных органах.

Погибший, по словам одного из рабочих, проходил стажировку на заводе, работал там не больше двух месяцев. В тот день он нарушил технику безопасности — был в наушниках, поэтому не слышал, как ему сигналила крановщица.

— Парень стоял между «телегой» с баком и грузовой машиной, в это время бак сместился, соскользнул и упал прямо на наго. Его переломало пополам.

У погибшего остался ребенок и беременная жена.

Следственным отделом по Искитимскому району СУ СК РФ по Новосибирской области проводится уголовно-процессуальная проверка по части 2 статьи 143 УК РФ по факту нарушения требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть 24-летнего мужчины.

— Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в региональном СК.

В начале июня НГС писал о несчастном случае в селе Новокремлёвском Коченёвского района. Двое рабочих пилили деревья с помощью автовышки, оборудованной телескопической стрелой, которая сорвалась — в результате 24-летний рабочий погиб на месте.

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