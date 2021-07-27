Спасатели нашли тело 11-летнего мальчика, который утонул на пляже на ОбьГЭС

Сегодня утром, 27 июля, в Новосибирске нашли тело 11-летнего утонувшего мальчика. Вчера ребенок прыгнул с волнореза на пляже «У моря Обского» в Советском районе, но на поверхность не всплыл.

— Он пошел с друзьями-одногодками отдыхать на пляж без взрослых. Купались бесконтрольно — это грубейшее нарушение правил безопасного отдыха на водоемах. Ребенок должен купаться только под контролем родителей или старших. Он и плавать-то толком не умел. Купались они на волнорезе, прыгали в месте, где огромными буквами на плакате написано, что «купаться и прыгать здесь запрещено». Никто не видел, как он тонул, не было криков о помощи. Потом уже ребятишки пришли на поиск, а как там кого найдешь? Огромное пространство, а им самим по 11 лет, — рассказал НГС Юрий Перязев, начальник ГО и ЧС по Советскому району.