«Ушла из дома и не вернулась»: в Новосибирске пропала 42-летняя женщина

В Новосибирске пропала 42-летняя женщина
В Новосибирске полиция и волонтеры разыскивают пропавшую женщину Людмилу Евгеньевну Харькову 1979 года рождения. Она пропала 8 июля, информацию об этом поисковый отряд «ЛизаАлерт» разместил сегодня, 24 июля.
— Ушла из дома и не вернулась. Объективных причин для того, чтобы женщина не появлялась в социальных сетях, выключила телефон, не выходила на связь, и родные и близкие не знали, где она находится, не было, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских. — За пару дней до пропажи получилось, что с родными она не виделась. То есть они видели, что она поздно приходила и рано куда-то уходила. В день пропажи она ушла. Через пару дней перестала появляться в социальных сетях.
Родственники обратились в поисковый отряд на этой неделе. Им порекомендовали написать заявление в полицию, после чего начали размещение ориентировок.
— 18 июля в полицию поступило сообщение об исчезновении Людмилы Евгеньевны Харьковой. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление ее места нахождения, — сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
В ведомстве добавили, что заявление о пропаже написал отец женщины.
Людмила Харькова пропала в Октябрьском районе. Ее приметы: рост 170–175 см, плотное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Неизвестно, во что она была одета. Всех, кто знает о ее месте нахождения, просят сообщить об этом по телефонам 8–800–700–54–52 или 112.
На прошлой неделе из реабилитационного центра «Виктория» в Новосибирске пропали четверо детей. Родственник одного из них сообщил, что их поместили туда против воли. Вскоре к поискам подключился Следственный комитет. В минтруда объяснили, что детей изъяли из семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Найти подростков удалось спустя почти двое суток.