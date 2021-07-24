«Ушла из дома и не вернулась»: в Новосибирске пропала 42-летняя женщина

В Новосибирске полиция и волонтеры разыскивают пропавшую женщину Людмилу Евгеньевну Харькову 1979 года рождения. Она пропала 8 июля, информацию об этом поисковый отряд «ЛизаАлерт» разместил сегодня, 24 июля.



— Ушла из дома и не вернулась. Объективных причин для того, чтобы женщина не появлялась в социальных сетях, выключила телефон, не выходила на связь, и родные и близкие не знали, где она находится, не было, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских. — За пару дней до пропажи получилось, что с родными она не виделась. То есть они видели, что она поздно приходила и рано куда-то уходила. В день пропажи она ушла. Через пару дней перестала появляться в социальных сетях.