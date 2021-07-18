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СК подключился к поиску четверых пропавших из реабилитационного центра подростков

Совместно с полицией ведомство выясняет обстоятельства их пропажи

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Дети ушли из центра вечером <nobr class="_">17 июля</nobr>

Дети ушли из центра вечером 17 июля

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Следственный комитет РФ по Новосибирской области подключился к поиску пропавших из реабилитационного центра подростков.

— Установлено, вечером 17 июля 2021 года четверо подростков 2005–2007 годов рождения ушли из государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Виктория"», созданного для обеспечения реализации мер профилактики безнадзорности и беспризорности, социального обслуживания детей, расположенного в Железнодорожном районе города Новосибирска, — сообщили в СК.

Сейчас ведомство совместно с полицией выясняет все обстоятельства пропажи детей и устанавливает их местонахождение.

Пропажу подростков уже взяло на контроль Министерство труда и социального развития Новосибирской области.

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СКпропали дети
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