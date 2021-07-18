СК подключился к поиску четверых пропавших из реабилитационного центра подростков

Следственный комитет РФ по Новосибирской области подключился к поиску пропавших из реабилитационного центра подростков.
— Установлено, вечером 17 июля 2021 года четверо подростков 2005–2007 годов рождения ушли из государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Виктория"», созданного для обеспечения реализации мер профилактики безнадзорности и беспризорности, социального обслуживания детей, расположенного в Железнодорожном районе города Новосибирска, — сообщили в СК.
Сейчас ведомство совместно с полицией выясняет все обстоятельства пропажи детей и устанавливает их местонахождение.
Пропажу подростков уже взяло на контроль Министерство труда и социального развития Новосибирской области.