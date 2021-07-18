Из реабилитационного центра пропали четверо подростков

Из детского реабилитационного центра «Виктория» пропали четверо подростков. О произошедшем сообщил родственник одного из них.



Четверо детей вечером 17 июля ушли из социально-реабилитационного центра «Виктория». К их поискам уже подключилась полиция.

Как рассказал родственник одной из девочек, подростки пропали примерно в 22 часа.



— В полиции говорят, что ищут их, но у нас нет никакой другой информации, — сообщил мужчина, представившийся дядей одного из пропавших детей.



По его словам, ребенок находится в «Виктории» уже два месяца и помещен туда против его воли. О причине, по которой это произошло, собеседник сообщить затруднился. Родители, по его словам, «находятся в шоке» и общаться с кем-то пока не готовы. Сами подростки на связь с родителями и родственниками не выходили.

