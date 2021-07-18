Из реабилитационного центра пропали четверо подростков

Из детского реабилитационного центра «Виктория» пропали четверо подростков. О произошедшем сообщил родственник одного из них.
Четверо детей вечером 17 июля ушли из социально-реабилитационного центра «Виктория». К их поискам уже подключилась полиция.
Как рассказал родственник одной из девочек, подростки пропали примерно в 22 часа.
— В полиции говорят, что ищут их, но у нас нет никакой другой информации, — сообщил мужчина, представившийся дядей одного из пропавших детей.
По его словам, ребенок находится в «Виктории» уже два месяца и помещен туда против его воли. О причине, по которой это произошло, собеседник сообщить затруднился. Родители, по его словам, «находятся в шоке» и общаться с кем-то пока не готовы. Сами подростки на связь с родителями и родственниками не выходили.
В полиции подтвердили факт обращения по поводу пропажи подростков.
— Четверо детей 2005–2007 годов рождения. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, также проходят разыскные мероприятия для установления их местонахождения, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.
Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Виктория"» занимается социальной реабилитацией несовершеннолетних, замеченных в употреблении наркотических и психотропных веществ, а также страдающих алкогольной зависимостью. В центре также оказывают помощь детям, пострадавшим от насилия и жестокого обращения, и членам их семей. Получить комментарий центра сегодня не удалось.
Здание «Виктории» находится в центре города.
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