Минтруда НСО прокомментировало пропажу четверых подростков из реабилитационного центра

Министерство труда и соцразвития Новосибирской области прокомментировало инцидент с пропажей четверых подростков из детского реабилитационного центра «Виктория».
— Ситуация с самовольным уходом несовершеннолетних из социально-реабилитационного центра находится на контроле Министерства труда и социального развития Новосибирской области. Дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, были доставлены в учреждение для прохождения реабилитации по акту полиции. В настоящее время ведутся розыскные мероприятия. К поиску несовершеннолетних подключены дополнительно волонтеры, — сообщили в ведомстве.
Известно, что дети ушли из учреждения еще вечером
Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Виктория"» занимается социальной реабилитацией несовершеннолетних, замеченных в употреблении наркотических и психотропных веществ, а также страдающих алкогольной зависимостью. В Центре также оказывают помощь детям, пострадавшим от насилия и жестокого обращения, и членам их семей. Получить комментарий Центра сегодня не удалось.
Здание «Виктории» находится в центре города.
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