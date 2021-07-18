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Минтруда НСО прокомментировало пропажу четверых подростков из реабилитационного центра

Ведомство взяло ситуацию под контроль

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Реабилитационный центр (на фото — справа) находится в Железнодорожном районе

Реабилитационный центр (на фото — справа) находится в Железнодорожном районе

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Министерство труда и соцразвития Новосибирской области прокомментировало инцидент с пропажей четверых подростков из детского реабилитационного центра «Виктория».

— Ситуация с самовольным уходом несовершеннолетних из социально-реабилитационного центра находится на контроле Министерства труда и социального развития Новосибирской области. Дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, были доставлены в учреждение для прохождения реабилитации по акту полиции. В настоящее время ведутся розыскные мероприятия. К поиску несовершеннолетних подключены дополнительно волонтеры, — сообщили в ведомстве.

Известно, что дети ушли из учреждения еще вечером 17 июля. С тех пор на связь с родственниками и родителями они не выходили. Сейчас полиция проводит проверку произошедшего и устанавливает местонахождение детей.

Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Виктория"» занимается социальной реабилитацией несовершеннолетних, замеченных в употреблении наркотических и психотропных веществ, а также страдающих алкогольной зависимостью. В Центре также оказывают помощь детям, пострадавшим от насилия и жестокого обращения, и членам их семей. Получить комментарий Центра сегодня не удалось.

Здание «Виктории» находится в центре города.

А вот 15-летнему школьнику, который потерялся в лесу, пришлось провести там шесть дней. О том, как его искали, читайте в материале журналистов издания 72.RU.

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