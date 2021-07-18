Минтруда НСО прокомментировало пропажу четверых подростков из реабилитационного центра

Министерство труда и соцразвития Новосибирской области прокомментировало инцидент с пропажей четверых подростков из детского реабилитационного центра «Виктория».

— Ситуация с самовольным уходом несовершеннолетних из социально-реабилитационного центра находится на контроле Министерства труда и социального развития Новосибирской области. Дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, были доставлены в учреждение для прохождения реабилитации по акту полиции. В настоящее время ведутся розыскные мероприятия. К поиску несовершеннолетних подключены дополнительно волонтеры, — сообщили в ведомстве.