В Новосибирске нашли четырех сбежавших из реабцентра подростков

В Новосибирске нашли сбежавших из реабилитационного центра четырех подростков. О пропаже детей стало известно вчера, а сбежали они еще
— В настоящее время несовершеннолетние возвращены в специализированное детское учреждение, — сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.
По словам родственника девочки, ребенок находится в «Виктории» уже два месяца и помещен туда против его воли. О причине, по которой это произошло, собеседник сообщить затруднился. Родители, по его словам, «находятся в шоке» и общаться с кем-то пока не готовы.
В Минтруде НСО объясняли, что все дети были изъяты из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и доставлены в учреждение для прохождения реабилитации по акту полиции.
А вот 15-летнему школьнику, который потерялся в лесу, пришлось провести там шесть дней. О том, как его искали, читайте в материале журналистов издания 72.RU.