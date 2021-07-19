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В Новосибирске нашли четырех сбежавших из реабцентра подростков

Пропавших искали почти два дня

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По данным Минтруда, все дети были изъяты из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

По данным Минтруда, все дети были изъяты из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

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В Новосибирске нашли сбежавших из реабилитационного центра четырех подростков. О пропаже детей стало известно вчера, а сбежали они еще 17 июля.

— В настоящее время несовершеннолетние возвращены в специализированное детское учреждение, — сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

По словам родственника девочки, ребенок находится в «Виктории» уже два месяца и помещен туда против его воли. О причине, по которой это произошло, собеседник сообщить затруднился. Родители, по его словам, «находятся в шоке» и общаться с кем-то пока не готовы.

В Минтруде НСО объясняли, что все дети были изъяты из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и доставлены в учреждение для прохождения реабилитации по акту полиции.

А вот 15-летнему школьнику, который потерялся в лесу, пришлось провести там шесть дней. О том, как его искали, читайте в материале журналистов издания 72.RU.

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Следственный комитетпропали дети
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