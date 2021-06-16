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Не справился с управлением: момент смертельного ДТП с мотоциклистом в Бердске попал на видео

Авария произошла сегодня утром

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Мотоциклист умер на месте

Мотоциклист умер на месте

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Момент смертельного ДТП с мотоциклистом под Новосибирском попал на видео

Сегодня утром в Бердске мотоциклист на «Дукати» разбился насмерть в центре города. Момент ДТП попал на видео.

Как видно по кадрам ролика, мотоциклист едет по правой полосе, а затем, не справившись с управлением, падает и отлетает в столб, тогда как транспортное средство продолжает движение еще какое-то время.

Ранее в отделении пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области рассказали, что от полученных травм мотоциклист погиб на месте.

— Около 08:30 мотоцикл «Дукати» под управлением водителя 1994 года рождения двигался по улице Ленина со стороны Свердлова в направлении улицы Максима Горького. И у дома № 56 при неустановленных обстоятельствах произошло опрокидывание транспортного средства. Водитель скончался на месте происшествия, — пояснили в ведомстве.

Сегодня вечером в Новосибирске на улице Одоевского мотоциклист врезался в «Хонду».

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ГИБДДДТПмотоциклист погиб
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