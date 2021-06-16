Не справился с управлением: момент смертельного ДТП с мотоциклистом в Бердске попал на видео

Момент смертельного ДТП с мотоциклистом под Новосибирском попал на видео
Сегодня утром в Бердске мотоциклист на «Дукати» разбился насмерть в центре города. Момент ДТП попал на видео.
Как видно по кадрам ролика, мотоциклист едет по правой полосе, а затем, не справившись с управлением, падает и отлетает в столб, тогда как транспортное средство продолжает движение еще какое-то время.
Ранее в отделении пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области рассказали, что от полученных травм мотоциклист погиб на месте.
— Около 08:30 мотоцикл «Дукати» под управлением водителя
Сегодня вечером в Новосибирске на улице Одоевского мотоциклист врезался в «Хонду».