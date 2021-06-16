Мотоциклист пострадал в столкновении с «Хондой» на Одоевского

В Новосибирске мотоциклист врезался в «Хонду» на Одоевского
Вечером в среду,
Как сообщил корреспонденту НГС местный житель, ДТП произошло на улице Одоевского в районе автобусной остановки «Больница
— ЦРВ поворачивал налево, по встречной ехал мотоциклист. Водитель иномарки, получается, не уступил дорогу или не увидел его, и мотоциклист врезался в машину, — рассказал мужчина.
В ГУ МВД по Новосибирской области факт ДТП подтвердили, уточнив, что мужчина не получил серьезных травм — только ушибы и ссадины.
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