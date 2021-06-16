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Мотоциклист пострадал в столкновении с «Хондой» на Одоевского

Авария произошла на улице Одоевского

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Пострадал мотоциклист

Пострадал мотоциклист

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В Новосибирске мотоциклист врезался в «Хонду» на Одоевского

Вечером в среду, 16 июня, в Первомайском районе Новосибирска мотоцикл врезался в автомобиль «Хонда-ЦРВ».

Как сообщил корреспонденту НГС местный житель, ДТП произошло на улице Одоевского в районе автобусной остановки «Больница № 9».

— ЦРВ поворачивал налево, по встречной ехал мотоциклист. Водитель иномарки, получается, не уступил дорогу или не увидел его, и мотоциклист врезался в машину, — рассказал мужчина.

В ГУ МВД по Новосибирской области факт ДТП подтвердили, уточнив, что мужчина не получил серьезных травм — только ушибы и ссадины.

Сегодня утром в центре Бердска насмерть разбился мотоциклист на «Дукати».

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