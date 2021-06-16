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Под Новосибирском 26-летний мотоциклист на «Дукати» разбился насмерть

Смертельное ДТП произошло сегодня утром

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Водитель мотоцикла скончался на месте

Водитель мотоцикла скончался на месте

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Под Новосибирском насмерть разбился мотоциклист на «Дукати»

Сегодня утром, 16 июня, в центре Бердска произошло смертельное ДТП с мотоциклистом — водитель опрокинулся на транспортном средстве и скончался на месте.

— Около 08:30 мотоцикл «Дукати» под управлением водителя 1994 года рождения двигался по улице Ленина со стороны Свердлова в направлении улицы Максима Горького. И у дома № 56 при неустановленных обстоятельствах произошло опрокидывание транспортного средства. Водитель скончался на месте происшествия, — рассказал государственный инспектор отделения пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Константин Шкабарня.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД

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На место выехала скорая помощь

На место выехала скорая помощь

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По какой причине опрокинулся мотоцикл, пока неизвестно

По какой причине опрокинулся мотоцикл, пока неизвестно

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В начале лета на Красном проспекте произошло ДТП, в котором пострадал водитель мотоцикла. В мае в Бердске также произошло ДТП с мотоциклистом — он на скорости врезался в иномарку.

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