Под Новосибирском 26-летний мотоциклист на «Дукати» разбился насмерть

Под Новосибирском насмерть разбился мотоциклист на «Дукати»
Сегодня утром, 16 июня, в центре Бердска произошло смертельное ДТП с мотоциклистом — водитель опрокинулся на транспортном средстве и скончался на месте.
— Около 08:30 мотоцикл «Дукати» под управлением водителя 1994 года рождения двигался по улице Ленина со стороны Свердлова в направлении улицы Максима Горького. И у дома
В начале лета на Красном проспекте произошло ДТП, в котором пострадал водитель мотоцикла. В мае в Бердске также произошло ДТП с мотоциклистом — он на скорости врезался в иномарку.