Мотоциклист пострадал в аварии на Красном проспекте

Утром 2 июня на пересечении улиц Красный проспект и Советской столкнулись «Мерседес» и мотоцикл. От удара водитель мотоцикла слетел с транспортного средства и упал на дорогу.



Об этом в редакцию НГС сообщил читатель.

— Много представителей ГИБДД, кажется, мотоциклиста сбили, — написал очевидец.

Информацию об аварии подтвердил инспектор группы пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков. Он рассказал, что водитель мотоцикла двигался по Красному проспекту со стороны площади Ленина в сторону Фабричной, а «Мерседес» двигался по Красному проспекту с левым поворотом на Советскую.