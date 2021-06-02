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Мотоциклист пострадал в аварии на Красном проспекте

На месте работают скорая и ГИБДД

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У водителя мотоцикла тяжелая травма ноги и многочисленные переломы

У водителя мотоцикла тяжелая травма ноги и многочисленные переломы

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Утром 2 июня на пересечении улиц Красный проспект и Советской столкнулись «Мерседес» и мотоцикл. От удара водитель мотоцикла слетел с транспортного средства и упал на дорогу.

Об этом в редакцию НГС сообщил читатель.

— Много представителей ГИБДД, кажется, мотоциклиста сбили, — написал очевидец.

Информацию об аварии подтвердил инспектор группы пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков. Он рассказал, что водитель мотоцикла двигался по Красному проспекту со стороны площади Ленина в сторону Фабричной, а «Мерседес» двигался по Красному проспекту с левым поворотом на Советскую.

— На пересечении улиц Красный проспект и улицы Советской произошло столкновение, в котором пострадал водитель мотоцикла. Водитель мотоцикла 1976 года рождения с тяжелой травмой левой ноги, а также многочисленными переломами, — сообщил Владислав Савченков.

Авария произошла около 8 часов утра

Авария произошла около 8 часов утра

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У «Мерседеса» небольшие повреждения

У «Мерседеса» небольшие повреждения

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Прошлой весной в столкновении с «Нивой» погиб 25-летний мотоциклист. ДТП со смертельным исходом произошло в Искитимском районе. Мужчина на мотоцикле «Днепр» двигался по улице Совхозной и у дома № 99 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Нива».

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ГИБДДДТПтравмы
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