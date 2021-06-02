Мотоциклист пострадал в аварии на Красном проспекте

Утром 2 июня на пересечении улиц Красный проспект и Советской столкнулись «Мерседес» и мотоцикл. От удара водитель мотоцикла слетел с транспортного средства и упал на дорогу.
Об этом в редакцию НГС сообщил читатель.
— Много представителей ГИБДД, кажется, мотоциклиста сбили, — написал очевидец.
Информацию об аварии подтвердил инспектор группы пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков. Он рассказал, что водитель мотоцикла двигался по Красному проспекту со стороны площади Ленина в сторону Фабричной, а «Мерседес» двигался по Красному проспекту с левым поворотом на Советскую.
— На пересечении улиц Красный проспект и улицы Советской произошло столкновение, в котором пострадал водитель мотоцикла. Водитель мотоцикла 1976 года рождения с тяжелой травмой левой ноги, а также многочисленными переломами, — сообщил Владислав Савченков.
Прошлой весной в столкновении с «Нивой» погиб