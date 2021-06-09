Две иномарки столкнулись в Дзержинском районе — есть пострадавшие

В Дзержинском районе Новосибирска произошло ДТП с пострадавшими
Вечером во вторник, 8 июня, в Дзержинском районе Новосибирска столкнулись иномарки Renault и Honda. Для ликвидации последствия аварии понадобилась помощь спасателей.
Вызов поступил на пульт МАСС в 20:21.
— Столкновение автомобилей марки «Рено» и «Хонда» произошло на пересечении улицы Волочаевской и Гусинобродского шоссе, — сообщили спасатели.
Помощь понадобилась 55-летней пассажирке автомобиля — она получила перелом ключицы. Кроме того, спасатели отключили аккумуляторы и стабилизировали их, чтобы обеспечить противопожарную безопасность.
— Служба МАСС напоминает: находясь за рулем транспортного средства, будьте внимательны и осторожны. Проезжая перекрестки, остановочные платформы, объезжая препятствия, снизьте скорость, убедитесь в безопасности проезда. Берегите себя! — напомнили в МАСС.
На прошлой неделе две иномарки серьезно столкнулись в Бердске. Тогда тоже потребовалась помощь спасателей — водителя зажало в салоне.