В Кировском районе 20 пассажиров эвакуировались из трамвая — что там произошло

В Новосибирске пассажиры покинули трамвай из-за короткого замыкания
Вечером в четверг, 1 апреля, в Кировском районе Новосибирска пассажирам пришлось экстренно покинуть трамвай, который двигался в сторону Затулинского жилмассива.
Как сообщалось в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», на площади Ефремова работали несколько пожарных автомобилей и машина скорой помощи. Информация о данном инциденте поступила на пульт оперативного дежурного службы «112» в 20:40.
— Произошло возгорание трамвая. Пассажиров нет, — говорилось в сообщении.
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области рассказали, что людям пришлось самостоятельно покинуть транспорт.
— По прибытии пожарного расчета было установлено, что — предварительно — произошло короткое замыкание реостатов трамвая по улице Сибиряков-Гвардейцев без последующего горения. Самостоятельно из общественного транспорта эвакуировались 20 пассажиров. Информации о пострадавших не поступало, — пояснили в ведомстве.
На момент приезда задымления в салоне трамвая не было.
На прошлой неделе возле ГПНТБ из-за короткого замыкания загорелся троллейбус.