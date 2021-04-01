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В Кировском районе 20 пассажиров эвакуировались из трамвая — что там произошло

На месте работали пожарные и медики

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Людям пришлось покинуть транспортное средство

Людям пришлось покинуть транспортное средство

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В Новосибирске пассажиры покинули трамвай из-за короткого замыкания

Вечером в четверг, 1 апреля, в Кировском районе Новосибирска пассажирам пришлось экстренно покинуть трамвай, который двигался в сторону Затулинского жилмассива.

Как сообщалось в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», на площади Ефремова работали несколько пожарных автомобилей и машина скорой помощи. Информация о данном инциденте поступила на пульт оперативного дежурного службы «112» в 20:40.

— Произошло возгорание трамвая. Пассажиров нет, — говорилось в сообщении.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области рассказали, что людям пришлось самостоятельно покинуть транспорт.

— По прибытии пожарного расчета было установлено, что — предварительно — произошло короткое замыкание реостатов трамвая по улице Сибиряков-Гвардейцев без последующего горения. Самостоятельно из общественного транспорта эвакуировались 20 пассажиров. Информации о пострадавших не поступало, — пояснили в ведомстве.

На момент приезда задымления в салоне трамвая не было.

На прошлой неделе возле ГПНТБ из-за короткого замыкания загорелся троллейбус.

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МЧС Новосибирской областикороткое замыканиетрамвай
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