В Новосибирске загорелся троллейбус — пожар попал на видео

Вечером 25 марта возле ГПНТБ в Октябрьском районе загорелся троллейбус
В МСЧ РФ по Новосибирской области рассказали, что транспортное средство в момент возгорания двигалось без пассажиров:
— Произошло короткое замыкание без последующего горения. В троллейбусе пассажиров не было. После устранения инцидента транспорт продолжил движение, — уточнил заместитель руководителя пресс-службы ГУ МЧС РФ по Новосибирской области Артём Щербаков.
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