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В Новосибирске загорелся троллейбус — пожар попал на видео

В МЧС назвали причину пожара

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Инцидент произошел вечером 25 марта

Инцидент произошел вечером 25 марта

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Вечером 25 марта возле ГПНТБ в Октябрьском районе загорелся троллейбус № 7. Момент происшествия попал на видео.

В МСЧ РФ по Новосибирской области рассказали, что транспортное средство в момент возгорания двигалось без пассажиров:

— Произошло короткое замыкание без последующего горения. В троллейбусе пассажиров не было. После устранения инцидента транспорт продолжил движение, — уточнил заместитель руководителя пресс-службы ГУ МЧС РФ по Новосибирской области Артём Щербаков.

Сегодня мы сообщали, что прокуратура возбудила девять дел после смертельной аварии с автобусом возле НГАУ. Рассказываем подробности.

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пожартранспорттроллейбус
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