Прокуратура возбудила 9 дел после смертельной аварии с автобусом возле НГАУ

Прокуратура завершила проверку смертельного ДТП между автобусом и седаном на улице Никитина и нашла целый ряд нарушений со стороны ГИБДД и перевозчика.

Авария произошла 25 февраля, в 10:40 возле остановки «НГАУ». Toyota Premio врезалась в автобус № 97 — 36-летний водитель погиб на месте.

— На месте аварии выявлены снежные накаты на проезжей части и снежные валы вдоль дороги. Ненадлежащий контроль органа ГИБДД за состоянием дороги явился основанием для внесения 19 марта прокуратурой города представления начальнику УМВД России по Новосибирску, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

