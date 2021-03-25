Прокуратура возбудила 9 дел после смертельной аварии с автобусом возле НГАУ

Прокуратура завершила проверку смертельного ДТП между автобусом и седаном на улице Никитина и нашла целый ряд нарушений со стороны ГИБДД и перевозчика.
Авария произошла 25 февраля, в 10:40 возле остановки «НГАУ». Toyota Premio врезалась в автобус № 97 — 36-летний водитель погиб на месте.
— На месте аварии выявлены снежные накаты на проезжей части и снежные валы вдоль дороги. Ненадлежащий контроль органа ГИБДД за состоянием дороги явился основанием для внесения 19 марта прокуратурой города представления начальнику УМВД России по Новосибирску, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Также ведомство нашло целый ряд нарушений трудового законодательства со стороны перевозчика, владельца автобуса — компании «БелМарС».
— В связи с этим прокуратура района внесла представление директору организации, возбудила 4 административных дела по ч.ч. 1 и 3 ст. 5.27.1 (нарушение государственных нормативных требований охраны труда), ч. 3 ст. 12.31.1 (нарушение требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом) КоАП РФ, — добавили в ведомстве.
Нашли проверяющие и нарушения в ежегодной медицинской проверке водителей. Этим по заказу перевозчика занималась компания «АТП № 3 "Новосибирскстрой"». Согласно данным Контур.Фокуса, организация находится там же, где компания-перевозчик и имеет такой же телефон.
— Прокуратура Кировского района внесла представление директору акционерного общества, возбудила 5 административных дел по статьям 6.28 (нарушение правил в сфере обращения медицинских изделий), 6.30 (невыполнение обязанностей об информировании граждан о получении медицинской помощи…), 11.32 (нарушение установленного порядка проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств), ч.ч. 3 и 4 ст. 14.1 (осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения) КоАП РФ, — добавили в ведомстве.
В ГИБДД и компании-перевозчике попросили отправить корреспондента НГС письменный запрос о ситуации, что и было сделано.
В Новосибирске сегодня утром в аварии у ТЭЦ-6 погиб пассажир одного из автомобилей и пострадал водитель — столкнулись четыре автомобиля.