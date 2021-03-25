«Двигатель вылетел из одной машины и врезался в две другие»: подробности смертельного ДТП у ТЭЦ-6

В Новосибирске в полиции рассказали подробности смертельного ДТП у
В Новосибирске в аварии у
— Автомобиль «Дайхатсу», двигаясь со стороны автомобильной дороги К17Р в сторону города Обь, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Совершил столкновение с автомобилем «Исудзу», двигающимся во встречном направлении, — рассказали в пресс-службе
Читатель НГС снял видео с места ДТП.
В ДТП погиб мужчина — пассажир «Дайхатсу», а предположительный водитель автомобиля — женщина
Днем 22 марта на трассе в Черепановском районе в Новосибирской области произошло массовое ДТП — в результате пострадали пять человек.