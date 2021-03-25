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«Двигатель вылетел из одной машины и врезался в две другие»: подробности смертельного ДТП у ТЭЦ-6

В аварии погиб пассажир одного из автомобилей

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В ДТП&nbsp;погиб мужчина — пассажир «Дайхатсу», а предположительный водитель автомобиля — женщина <nobr class="_">45 лет</nobr>&nbsp;— получила травмы различной степени тяжести

В ДТП погиб мужчина — пассажир «Дайхатсу», а предположительный водитель автомобиля — женщина 45 лет — получила травмы различной степени тяжести

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В Новосибирске в полиции рассказали подробности смертельного ДТП у ТЭЦ-6

В Новосибирске в аварии у ТЭЦ-6 погиб пассажир одного из автомобилей и пострадал водитель. ДТП произошло сегодня в 07:19 недалеко от ТЭЦ-6 на дороге Р-254. Столкнулись четыре автомобиля.

— Автомобиль «Дайхатсу», двигаясь со стороны автомобильной дороги К17Р в сторону города Обь, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Совершил столкновение с автомобилем «Исудзу», двигающимся во встречном направлении, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. — После столкновения двигатель и коробка переключения передач автомобиля «Дайхатсу» отлетели в автомобили «КИА-Рио» и «Форд-Фокус», которые двигались в попутном направлении с «Дайхатсу».

Читатель НГС снял видео с места ДТП.

В ДТП погиб мужчина — пассажир «Дайхатсу», а предположительный водитель автомобиля — женщина 45 лет — получила травмы различной степени тяжести.

Днем 22 марта на трассе в Черепановском районе в Новосибирской области произошло массовое ДТП — в результате пострадали пять человек.

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