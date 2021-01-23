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Тема дняПротест в Новосибирске. Как это было — в 17 кадрах

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В Новосибирске увеличилось количество задержанных — их уже больше 90 человек

В полиции не комментируют информацию об этом

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Сейчас задержанным собирают еду и предметы гигиены

Сейчас задержанным собирают еду и предметы гигиены

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Штаб Навального в Новосибирске сообщил о 91 задержанном

В центре Новосибирска сегодня днем прошла несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального. Ранее сообщалось, что задержано минимум 54 человека.

Сейчас, по данным штаба Навального, в Дзержинском ОВД находятся 72 человека, которым собирают еду и предметы гигиены.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области пока так и не прокомментировали, сколько человек задержано в ходе несогласованной акции. Однако «ОВД-инфо» сообщает, что в городе, по крайней мере, 91 задержанный.

Первое задержание произошло сегодня еще до начала шествия. Ранее стало известно, что главу местного штаба, депутата Сергея Бойко, арестовали на 28 суток, а также его пресс-секретаря Елену Носковец. Пока в полиции не называют точное количество людей, задержанных на митингах. Мы собрали фоторепортаж с самыми жесткими фото о том, что сегодня происходило в центре Новосибирска.

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Алексей Навальныйзадержаниянесогласованная акция
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