В Новосибирске увеличилось количество задержанных — их уже больше 90 человек

Штаб Навального в Новосибирске сообщил о 91 задержанном
В центре Новосибирска сегодня днем прошла несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального. Ранее сообщалось, что задержано минимум 54 человека.
Сейчас, по данным штаба Навального, в Дзержинском ОВД находятся 72 человека, которым собирают еду и предметы гигиены.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области пока так и не прокомментировали, сколько человек задержано в ходе несогласованной акции. Однако «ОВД-инфо» сообщает, что в городе, по крайней мере, 91 задержанный.
Первое задержание произошло сегодня еще до начала шествия. Ранее стало известно, что главу местного штаба, депутата Сергея Бойко, арестовали на 28 суток, а также его пресс-секретаря Елену Носковец. Пока в полиции не называют точное количество людей, задержанных на митингах. Мы собрали фоторепортаж с самыми жесткими фото о том, что сегодня происходило в центре Новосибирска.