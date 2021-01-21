Хозяина гаража, при пожаре в котором погибли 4 человека, посадили под домашний арест

39-летнему хозяину гаража, при пожаре в котором погибли четыре человека, предъявили обвинение по
Следователи выяснили, что подозреваемый сдавал в аренду надстройку над одним из гаражных боксов в кооперативе «Этра» на улице Почтовый Лог, 1 в Дзержинском районе с октября 2020 года. При этом помещение не соответствовало требованиям пожарной безопасности. Арендодателя задержали.
Пока следователи установили личности трех погибших из четырех. Расследование уголовного дела продолжается. Также продолжается доследственная проверка в отношении контролирующих органов по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
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