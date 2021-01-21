Хозяина гаража, при пожаре в котором погибли 4 человека, посадили под домашний арест

39-летнему хозяину гаража, при пожаре в котором погибли четыре человека, предъявили обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Его отправили под домашний арест, сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова. Пожар случился ночью 19 января.

Следователи выяснили, что подозреваемый сдавал в аренду надстройку над одним из гаражных боксов в кооперативе «Этра» на улице Почтовый Лог, 1 в Дзержинском районе с октября 2020 года. При этом помещение не соответствовало требованиям пожарной безопасности. Арендодателя задержали.