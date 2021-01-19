Что известно о пожаре в гаражном кооперативе Новосибирска — 7 снимков с места трагедии, где погибли люди

Здание на улице Почтовый Лог представляет собой сложное строение с разной этажностью — кирпичные боксы и пристройки к ним. О возгорании в одной из таких деревянных надстроек свидетели сообщили почти в 4 утра, к месту выдвинулись пожарные. Но и сейчас, спустя шесть часов после сообщения, в районе Почтового Лога продолжают работать сотрудники МЧС.

По данным пресс-службы ведомства, возгоранию был присвоен второй ранг из пяти. Здесь же развернули оперативный штаб, к месту происшествия стянули более 20 единиц техники. Для бесперебойной подачи воды от ближайшего пожарного гидранта на расстоянии 1 км специалисты проложили магистральные линии.