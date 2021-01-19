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Что известно о пожаре в гаражном кооперативе Новосибирска — 7 снимков с места трагедии, где погибли люди

Причина возгорание пока ещё выясняется

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Возгорание произошло в этой деревянной надстройке. По словам очевидца, в помещении жили подсобные рабочие

Возгорание произошло в этой деревянной надстройке. По словам очевидца, в помещении жили подсобные рабочие

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В Новосибирске следователи возбудили дело после смертельного пожара в гараже

Сегодня утром, 19 января, в промзоне Дзержинского района произошёл серьёзный пожар — выгорел один из гаражей в гаражном комплексе. Огонь вспыхнул в большом двухэтажном здании на улице Почтовый Лог, где размещаются многочисленные автосервисы, магазины автозапчастей и производственные компании. По последним данным Следственного комитета по региону, в пожаре погибли четыре человека — их тела были обнаружены во время тушения огня. В этом фоторепортаже мы рассказываем, что сейчас происходит на месте возгорания, где по-прежнему работают сотрудники МЧС.

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Здание на улице Почтовый Лог представляет собой сложное строение с разной этажностью — кирпичные боксы и пристройки к ним. О возгорании в одной из таких деревянных надстроек свидетели сообщили почти в 4 утра, к месту выдвинулись пожарные. Но и сейчас, спустя шесть часов после сообщения, в районе Почтового Лога продолжают работать сотрудники МЧС.

По данным пресс-службы ведомства, возгоранию был присвоен второй ранг из пяти. Здесь же развернули оперативный штаб, к месту происшествия стянули более 20 единиц техники. Для бесперебойной подачи воды от ближайшего пожарного гидранта на расстоянии 1 км специалисты проложили магистральные линии.

Здание лишилось крыши и лестницы

Здание лишилось крыши и лестницы

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— Тушение осложнялось поздним сообщением о возгорании, сложной планировкой здания, а также наличием газовых баллонов внутри помещений и металлических решеток на окнах. В течение полутора часов усиленной группировкой удалось локализовать крупное возгорание, еще через час (в 06:17) ликвидировали открытое горение. Площадь пожара составила 192 квадратных метра, произошло обрушение дощатой пристройки, — говорится в релизе главного управления МЧС по НСО.

Конструкции продолжали дымить

Конструкции продолжали дымить

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Сейчас небольшой участок перед выгоревшей пристройкой заставлен машинами, в которые владельцы боксов спешно сгружают ценные вещи и оборудование.

— Ущерб еще не знаю, но залило всё — все станки, всю технику, — жалуется один из владельцев капитального гаража, пожелавший сохранить анонимность. Его помещение располагалось как раз под пристройкой, в которой погибли люди, и сильно пострадало.

Часть владельцев гаражей успела вывезти свои вещи еще ранним утром, другие же делают это прямо сейчас&nbsp;

Часть владельцев гаражей успела вывезти свои вещи еще ранним утром, другие же делают это прямо сейчас 

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По словам владельца помещения, он был свидетелем возгорания и видел, как к боксам ранним утром приехали около 60 пожарных. Здесь также успели поработать следователи, поскольку в рухнувшей пристройке нашли тела четырех человек.

— Больше вроде бы никого не обнаружили. А что за люди погибли — ну вот смотрите, есть, например, человек, он ищет рабочих, находит их, ищет им помещения. Они живут тут, ходят, снег, допустим, чистят. Подсобные рабочие, типа того, — пояснил владелец гаража, в котором хранилось производственное оборудование.

Он отметил, что на месте трагедии уже побывал непосредственный руководитель рабочих и хозяин выгоревшего помещения.

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Из здания вынесли несколько газовых баллонов, один из них, по данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, разгерметизировался

Из здания вынесли несколько газовых баллонов, один из них, по данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, разгерметизировался

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Как уточнил корреспонденту НГС один из сотрудников МЧС, работавший на месте, во время разбора завалов новых жертв не было найдено. Разбор конструкций продолжается, поэтому у боксов шумят погрузчики.

— Проводится вскрытие соседних гаражей для проверки возможных скрытых очагов горения. Причины и обстоятельства произошедшего установят дознаватели МЧС России и следователи, — говорится на сайте ГУ МЧС.

Место у гаражей покрылось ледяным настом из-за пролива горящих конструкций

Место у гаражей покрылось ледяным настом из-за пролива горящих конструкций

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Причину пожара еще предстоит установить

Причину пожара еще предстоит установить

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Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц» (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

— По версии следствия, неустановленное лицо оказывало услуги по предоставлению помещения — надстройки над одним из боксов в гаражном кооперативе «Этра», расположенного на улице Почтовый Лог, 1 в Дзержинском районе Новосибирска, для проживания неустановленным лицам. В результате возгорания надстройки погибло четыре человека, — добавила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

В конце прошлой неделе в шестиэтажном доме в Бердске вспыхнула одна из квартир. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области, выгоревшая «двушка» была сильно захламлена, в ней были найдены тела двух человек.

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МЧСпогибшиепожар
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