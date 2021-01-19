Ночью на улице Почтовый Лог выгорел гараж — погибли четыре человека

Поздней ночью в понедельник в Дзержинском районе Новосибирска выгорел гараж, в здании погибли люди.
— В 03:58 поступил звонок от очевидца, который сообщил, что на
В МЧС факт происшествия подтвердили и уточнили, что пожар произошел в соседней постройке, по адресу Почтовый Лог.
— В 03:34 местного времени поступило сообщение о возгорании в надстройке над капитальным гаражом по улице Почтовый
В пресс-службе МЧС уточнили, что сложность пожара оценивалась вторым рангом из пяти.
— На месте происшествия развернули штаб пожаротушения. Поступила информация об обрушении пристройки. В течение полутора часов усиленной группировкой удалось локализовать крупное возгорание, еще через час ликвидировали открытое горение. Предварительная площадь пожара составила 120 квадратных метров. Сейчас пожарные продолжают работу на месте происшествия по проливке и разбору обгоревших конструкций, — добавили в ведомстве.
В пресс-службе Следственного комитета РФ по Новосибирской области сообщили, что в пожаре погибли четыре человека, — их обнаружили пожарные во время тушения. Личности погибших сейчас устанавливают.
— На место происшествия выехали первый заместитель руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области полковник юстиции Антон Бадулин, руководитель и следователи следственного отдела по Дзержинскому району города Новосибирск СУ СК России по Новосибирской области, группа опытных следователей-криминалистов следственного управления, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
Следственный комитет по Новосибирской области проводит доследственную проверку. Разборы завалов продолжаются. По предварительным данным, в здании могли находиться еще люди. Все обстоятельства произошедшего и причина пожара еще устанавливаются.
В субботу,