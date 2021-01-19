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Ночью на улице Почтовый Лог выгорел гараж — погибли четыре человека

Следственный комитет организовал доследственную проверку

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На пожар реагировали 66 человек и 21 единица техники

На пожар реагировали 66 человек и 21 единица техники

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Поздней ночью в понедельник в Дзержинском районе Новосибирска выгорел гараж, в здании погибли люди.

— В 03:58 поступил звонок от очевидца, который сообщил, что на Есенина, 1б, напротив АЗС «Газпромнефть», горят гаражи. О пострадавших данных не было, — сообщил дежурный службы «112».

В МЧС факт происшествия подтвердили и уточнили, что пожар произошел в соседней постройке, по адресу Почтовый Лог.

— В 03:34 местного времени поступило сообщение о возгорании в надстройке над капитальным гаражом по улице Почтовый Лог, 1 в Дзержинском районе Новосибирска. Через семь минут первые пожарно-спасательные подразделения были на месте вызова. В это время горела кровля этого двухэтажного строения — первый этаж гаража выполнен из кирпича, второй этаж деревянный, обшитый металлом, обустроен дощатой пристройкой, — сообщил заместитель руководителя пресс-службы регионального управления МЧС НСО Артём Щербаков.

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Работу пожарным осложняли высокая температура и плотное задымление, а также наличие газовых баллонов внутри помещений и металлические решетки на окнах

Работу пожарным осложняли высокая температура и плотное задымление, а также наличие газовых баллонов внутри помещений и металлические решетки на окнах

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В пресс-службе МЧС уточнили, что сложность пожара оценивалась вторым рангом из пяти.

— На месте происшествия развернули штаб пожаротушения. Поступила информация об обрушении пристройки. В течение полутора часов усиленной группировкой удалось локализовать крупное возгорание, еще через час ликвидировали открытое горение. Предварительная площадь пожара составила 120 квадратных метров. Сейчас пожарные продолжают работу на месте происшествия по проливке и разбору обгоревших конструкций, — добавили в ведомстве.

В пресс-службе Следственного комитета РФ по Новосибирской области сообщили, что в пожаре погибли четыре человека, — их обнаружили пожарные во время тушения. Личности погибших сейчас устанавливают.

— На место происшествия выехали первый заместитель руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области полковник юстиции Антон Бадулин, руководитель и следователи следственного отдела по Дзержинскому району города Новосибирск СУ СК России по Новосибирской области, группа опытных следователей-криминалистов следственного управления, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Следственный комитет по Новосибирской области проводит доследственную проверку. Разборы завалов продолжаются. По предварительным данным, в здании могли находиться еще люди. Все обстоятельства произошедшего и причина пожара еще устанавливаются.

В субботу, 16 января, в Калининском районе Новосибирска на улице Народной произошел пожар в квартире, расположенной в трехэтажном доме. Погиб мужчина.

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МЧСпожар
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