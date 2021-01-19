Ночью на улице Почтовый Лог выгорел гараж — погибли четыре человека

Поздней ночью в понедельник в Дзержинском районе Новосибирска выгорел гараж, в здании погибли люди.



— В 03:58 поступил звонок от очевидца, который сообщил, что на Есенина, 1б , напротив АЗС «Газпромнефть», горят гаражи. О пострадавших данных не было, — сообщил дежурный службы «112».

В МЧС факт происшествия подтвердили и уточнили, что пожар произошел в соседней постройке, по адресу Почтовый Лог.