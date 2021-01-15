В бердской шестиэтажке загорелась захламленная квартира — есть погибшие

В Бердске пожар в захламленной квартире привел к двум смертям
Сегодня ранним утром,
— За
Однако в пострадавшей квартире после проливки, по данным Следственного комитета НСО, были найдены тела двух человек.
— После завершения проливки обгоревших конструкций и проверки на наличие возможных скрытых очагов горения для установления причины пожара и всех обстоятельств произошедшего к работе приступят дознаватели МЧС России и следователи Следственного комитета, — добавили в пресс-службе МЧС.
Всего на пожаре работали 24 человека, были задействованы 9 единиц техники.
В Центральном районе Новосибирска произошел смертельный пожар — мы публиковали видео с происшествием.