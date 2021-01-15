15 января пятница
СЕЙЧАС -21°С
Пробки 5/10
usd 73.80
eur 89.65
Тема дняОбзор неизведанных горнолыжек. Маршрут, цены, фото

Все новости

Все новости

В бердской шестиэтажке загорелась захламленная квартира — есть погибшие

Дежурному караулу удалось вывести 20 человек из дома

897
3Обсудить

Поделиться

После проливки в квартире нашли тела двух человек

После проливки в квартире нашли тела двух человек

Поделиться

В Бердске пожар в захламленной квартире привел к двум смертям

Сегодня ранним утром, 15 января, в шестиэтажном доме в Бердске вспыхнула одна из квартир. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области, выгоревшая «двушка» была сильно захламлена.

— За 3 минуты сотрудникам МЧС России удалось локализовать возгорание, еще 25 минут потребовалось на ликвидацию огня на площади 55 квадратных метров. Дежурный караул спас 20 человек из соседних квартир, в том числе троих детей, при помощи спасательных устройств по лестничным маршам. До прибытия подразделений пожарной охраны самостоятельно эвакуировались из подъезда еще 12 человек. Никто из них не пострадал, — добавили в МЧС.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен
Квартира располагалась на первом этаже дома на улице Красная Сибирь

Квартира располагалась на первом этаже дома на улице Красная Сибирь

Поделиться

Огнем было объято <nobr class="_">55 квадратов</nobr>

Огнем было объято 55 квадратов

Поделиться

Самостоятельно и силами пожарной охраны из шестиэтажки эвакуировались <nobr class="_">32 человека</nobr>

Самостоятельно и силами пожарной охраны из шестиэтажки эвакуировались 32 человека

Поделиться

Однако в пострадавшей квартире после проливки, по данным Следственного комитета НСО, были найдены тела двух человек.

— После завершения проливки обгоревших конструкций и проверки на наличие возможных скрытых очагов горения для установления причины пожара и всех обстоятельств произошедшего к работе приступят дознаватели МЧС России и следователи Следственного комитета, — добавили в пресс-службе МЧС.

Всего на пожаре работали 24 человека, были задействованы 9 единиц техники.

В Центральном районе Новосибирска произошел смертельный пожар — мы публиковали видео с происшествием.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

МЧСпожарсмерть
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (3)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...