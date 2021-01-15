В бердской шестиэтажке загорелась захламленная квартира — есть погибшие

Сегодня ранним утром, 15 января , в шестиэтажном доме в Бердске вспыхнула одна из квартир. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области, выгоревшая «двушка» была сильно захламлена.



— За 3 минуты сотрудникам МЧС России удалось локализовать возгорание, еще 25 минут потребовалось на ликвидацию огня на площади 55 квадратных метров. Дежурный караул спас 20 человек из соседних квартир, в том числе троих детей, при помощи спасательных устройств по лестничным маршам. До прибытия подразделений пожарной охраны самостоятельно эвакуировались из подъезда еще 12 человек. Никто из них не пострадал, — добавили в МЧС.