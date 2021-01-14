На видео попал пожар в Центральном районе Новосибирска, в котором погибла пенсионерка

В Центральном районе Новосибирска произошел смертельный пожар
Вчера, 13 января, на улице Кольцова в Центральном районе Новосибирска загорелся двухквартирный частный дом. На месте происшествия пожарные обнаружили мертвой пожилую женщину.
— Был пожар, женщина погибла, — подтвердил информацию корреспонденту НГС начальник отдела ГО и ЧС по Центральному району Олег Куликов.
По информации источника НГС, знакомого с ситуацией, погибшей около
Огнем были уничтожены полностью крыша и комната одного дома. По словам очевидцев происшествия, подъехать к месту трагедии пожарным мешали припаркованные вдоль дороги автомобили.
Этой зимой перед новогодними праздниками загорелась квартира в доме на Декабристов, где жила многодетная семья. Их отец в это время выпивал по соседству — он первым заметил дым и пытался руками выбить стекла, чтобы попасть внутрь. Но ни жену Веронику, ни сыновей ему спасти не удалось. Следователи уже возбудили уголовное дело, проверят и чиновников администрации района — оказалось, что семья жила в аварийном доме и считалась неблагополучной. Журналист НГС Алёна Истомина пообщалась с соседями и родственниками погибшей семьи — оказалось, что в день трагедии мальчиков должны были забрать у матери сотрудники соцзащиты.