Следователи задержали подозреваемого по делу о пожаре в гараже, где погибли четыре человека

Следователи установили и задержали подозреваемого по делу о пожаре в гаражном кооперативе, где погибли четыре человека, — им оказался 39-летний владелец помещения.



Напомним, пожар начался в ночь на 19 января в надстройке над капитальным гаражом по адресу: Почтовый Лог, 1, в Дзержинском районе в кооперативе «Этра». Во время тушения пожарные обнаружили тела четырех погибших. Их личности сейчас устанавливают.