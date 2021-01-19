Следователи задержали подозреваемого по делу о пожаре в гараже, где погибли четыре человека

В Новосибирске следователи задержали подозреваемого по делу о пожаре в гараже
Следователи установили и задержали подозреваемого по делу о пожаре в гаражном кооперативе, где погибли четыре человека, — им оказался 39-летний владелец помещения.
Напомним, пожар начался в ночь на 19 января в надстройке над капитальным гаражом по адресу: Почтовый Лог, 1, в Дзержинском районе в кооперативе «Этра». Во время тушения пожарные обнаружили тела четырех погибших. Их личности сейчас устанавливают.
Следком возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного
Пока следователи выясняют все обстоятельства трагедии, совместно с дознавателями МЧС они установят причину пожара. Расследование уголовного дела продолжается.
— Также проводится доследственная проверка на предмет наличия в действиях или бездействии контролирующих органов признаков преступления, предусмотренного
Корреспондент НГС выезжал на место пожара, где днем продолжали работать сотрудники МЧС. Подробности — в нашем фоторепортаже с места трагедии.