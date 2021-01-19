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Следователи задержали подозреваемого по делу о пожаре в гараже, где погибли четыре человека

Им оказался владелец помещения

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Возгорание произошло в деревянной надстройке, где, по словам очевидца, жили подсобные рабочие

Возгорание произошло в деревянной надстройке, где, по словам очевидца, жили подсобные рабочие

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В Новосибирске следователи задержали подозреваемого по делу о пожаре в гараже

Следователи установили и задержали подозреваемого по делу о пожаре в гаражном кооперативе, где погибли четыре человека, — им оказался 39-летний владелец помещения.

Напомним, пожар начался в ночь на 19 января в надстройке над капитальным гаражом по адресу: Почтовый Лог, 1, в Дзержинском районе в кооперативе «Этра». Во время тушения пожарные обнаружили тела четырех погибших. Их личности сейчас устанавливают.

Следком возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). По версии следствия, подозреваемый с октября 2020 года за деньги сдавал нежилую надстройку для проживания разным людям, хотя помещение не соответствовало требованиям пожарной безопасности. Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения фигуранту.

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Пока следователи выясняют все обстоятельства трагедии, совместно с дознавателями МЧС они установят причину пожара. Расследование уголовного дела продолжается.

— Также проводится доследственная проверка на предмет наличия в действиях или бездействии контролирующих органов признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), своевременно не выявивших и допустивших нарушения, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Корреспондент НГС выезжал на место пожара, где днем продолжали работать сотрудники МЧС. Подробности — в нашем фоторепортаже с места трагедии.

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