Следком возбудил уголовное дело в отношении тети девочки, которая погибла на горке в Новосибирске

Следком возбудил дело в отношении тети погибшей на горке в Новосибирске девочки
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении тети девочки, которая погибла на горке в Октябрьском районе.
Трагедия произошла 1 января. Девятилетняя девочка в сопровождении родственников каталась в непредназначенном для этого месте — на территории горнолыжного комплекса. Во время очередного съезда со склона девочка на большой скорости въехала в металлическое сооружение и погибла.
— По данным следствия, подозреваемая находилась на спуске горнолыжной трассы комплекса «Корел-Иня» совместно с малолетней племянницей. В указанное время она отпустила из рук ледянку из вспененного пластика, на которой находилась девочка, в результате чего последняя столкнулась с металлической опорой канатной дороги при катании. От полученных травм девочка скончалась на месте, — рассказала старший помощник руководителя следственного управления следственного комитета РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
В отношении 22-летней девушки возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, расследование продолжается.