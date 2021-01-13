Следком возбудил уголовное дело в отношении тети девочки, которая погибла на горке в Новосибирске

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении тети девочки, которая погибла на горке в Октябрьском районе.



Трагедия произошла 1 января. Девятилетняя девочка в сопровождении родственников каталась в непредназначенном для этого месте — на территории горнолыжного комплекса. Во время очередного съезда со склона девочка на большой скорости въехала в металлическое сооружение и погибла.

— По данным следствия, подозреваемая находилась на спуске горнолыжной трассы комплекса «Корел-Иня» совместно с малолетней племянницей. В указанное время она отпустила из рук ледянку из вспененного пластика, на которой находилась девочка, в результате чего последняя столкнулась с металлической опорой канатной дороги при катании. От полученных травм девочка скончалась на месте, — рассказала старший помощник руководителя следственного управления следственного комитета РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.