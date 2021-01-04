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Прокуратура проверяет родных девочки, погибшей при катании с горки. Ребенок был под опекой

Силовики намерены проверить родственников ребенка, органы опеки и руководство горнолыжного комплекса

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Ограждение подъемника, в которое врезалась девочка

Ограждение подъемника, в которое врезалась девочка

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Прокуратура Новосибирска проверит родных погибшей на горке девочки

Прокуратура Октябрьского района Новосибирска проводит проверку в отношении родственников девочки, которая погибла при катании на «плюшке» в горнолыжным комплексе «Иня» 1 января 2021 года. Известно, что ребенок находился под опекой, поэтому проверке подвергнутся и органы опеки, которые должны были следить за воспитанием ребенка.

— Вместе с девочкой находились ее родственники, которые катались на «плюшке» и ледянках в неотведенном для этого месте (предварительно, на трассе, которая была закрыта для посетителей). Поскольку погибшая девочка находилась под опекой, прокуратура Первомайского района Новосибирска (место жительства малолетней) проверит в органах системы профилактики исполнение законодательства о защите прав ребенка, охране его жизни и здоровья, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

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Кроме того, проверке подвергнутся и должностные лица горнолыжного комплекса «Иня», ответственные за обеспечение безопасности.

Напомним, что инцидент произошел в первый день 2021 года — девочка, пришедшая на склон горы с дядей и братьями, во время спуска на «плюшке» ударилась о металлическое ограждение подъемника и скончалась от полученных травм.

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горкипогиб ребенокпрокуратура
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