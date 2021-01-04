Прокуратура проверяет родных девочки, погибшей при катании с горки. Ребенок был под опекой

Прокуратура Октябрьского района Новосибирска проводит проверку в отношении родственников девочки, которая погибла при катании на «плюшке» в горнолыжным комплексе «Иня» 1 января 2021 года. Известно, что ребенок находился под опекой, поэтому проверке подвергнутся и органы опеки, которые должны были следить за воспитанием ребенка.



— Вместе с девочкой находились ее родственники, которые катались на «плюшке» и ледянках в неотведенном для этого месте (предварительно, на трассе, которая была закрыта для посетителей). Поскольку погибшая девочка находилась под опекой, прокуратура Первомайского района Новосибирска (место жительства малолетней) проверит в органах системы профилактики исполнение законодательства о защите прав ребенка, охране его жизни и здоровья, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

