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На Красном проспекте столкнулись три автомобиля — пассажирка одного из них оказалась в больнице

После столкновения Toyota Camry вынесло на тротуар

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ДТП произошло на перекрестке Красного проспекта и улицы Писарева

ДТП произошло на перекрестке Красного проспекта и улицы Писарева

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ДТП с участием трех автомобилей произошло на перекрестке с улицей Писарева. Пострадала только пассажирка.

Как сообщили в новосибирском подразделении Госавтоинспекции, в столкновении приняли участие две «Тойоты» (Town Ace и Camry), а также Volkswagen Passat.

Одна из машин выкатилась на тротуар&nbsp;

Одна из машин выкатилась на тротуар 

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В результате ДТП пассажирка Toyota Camry была доставлена в больницу с сотрясением головного мозга. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Вечером в пятницу, 27 ноября, в Ленинском районе Новосибирска произошла массовая авария, в которой пострадали два человека.

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ДТП
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