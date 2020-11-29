На Красном проспекте столкнулись три автомобиля — пассажирка одного из них оказалась в больнице

ДТП с участием трех автомобилей произошло на перекрестке с улицей Писарева. Пострадала только пассажирка.
Как сообщили в новосибирском подразделении Госавтоинспекции, в столкновении приняли участие две «Тойоты» (Town Ace и Camry), а также Volkswagen Passat.
В результате ДТП пассажирка Toyota Camry была доставлена в больницу с сотрясением головного мозга. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Вечером в пятницу, 27 ноября, в Ленинском районе Новосибирска произошла массовая авария, в которой пострадали два человека.