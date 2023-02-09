Кто может быть виновен во взрыве газа на Линейной? Отвечает судебный эксперт

УК в свою очередь должна заключить договор со специализированной компанией, которая будет обслуживать газ в доме.

— Соответственно, нужно определить, кто виновен. Это может быть управляющая организация, которая в свою очередь не заключила договор с обслуживающей компанией. Если управляющая организация заключила договор, то обслуживающая организация обязана, согласно пункту 43 постановления правительства № 410 , своевременно проводить проверку внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. В расследовании нужно уточнить, проводилось ли такая проверка, — пояснила Оксана Царапкина.