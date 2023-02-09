Кто может быть виновен во взрыве газа на Линейной? Отвечает судебный эксперт

После взрыва газа в жилых домах необходимо провести расследование, чтобы определить виновных. Вина может быть на управляющей компании, организации, которая поставляла газ или на самих жильцах. Подробности корреспонденту НГС рассказала судебный эксперт в сфере энергетики и ЖКХ Оксана Царапкина.
— Согласно статье 36 Жилищного кодекса РФ, собственники несут бремя ответственности за содержание общего имущества. В том числе за инженерные системы газоснабжения. Следовательно, собственники обязаны оплачивать исполнителю коммунальных услуг содержание инженерного оборудования, газоснабжения в доме, — пояснила Оксана Царапкина.
УК в свою очередь должна заключить договор со специализированной компанией, которая будет обслуживать газ в доме.
— Соответственно, нужно определить, кто виновен. Это может быть управляющая организация, которая в свою очередь не заключила договор с обслуживающей компанией. Если управляющая организация заключила договор, то обслуживающая организация обязана, согласно пункту 43 постановления правительства
Такую проверку необходимо проводить не реже одного раза в год. Кроме того, одной из возможных причин может быть халатность собственников.
— Газовое оборудование в квартире — объект повышенной опасности, и к нему необходимо подойти со всей ответственностью, которая регламентируется действующим законодательством, — подчеркнула эксперт.
Оксана Царапкина отметила, что в Новосибирске не так много домов с газом, в отличие от соседнего Омска, например.
— Газ является альтернативным источником энергии. Это инженерные системы, они требуют к себе больше внимания, чем системы теплоснабжения, например. При надлежащем обслуживании этих систем и ответственности всех сторон, я считаю, что не должно быть проблем. Совсем уйти от газа сложно будет. Это очень дорогостоящая процедура, — добавила Оксана Царапкина.
Дом на Линейной, 39 в Новосибирске обслуживает управляющая компания «Дост-Н». Сжиженный газ в дом поставлял «Новосибирскоблгаз». Взрыв произошел сегодня в 8 утра. Сообщалось о двух погибших и семи пострадавших, позже выяснилось, что одного человека удалось откачать. На момент написания материала, по официальной информации, погиб один человек. 11 пострадали. Мы следим за происшествием в онлайн-трансляции. СК уже возбудил уголовное дело.