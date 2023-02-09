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Тема дняСтало известно, кто поставлял газ в рухнувший дом
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Взрыв газа на ЛинейнойПодробности

Стало известно, кто поставлял газ в дом на Линейной, где от взрыва рухнул подъезд

Собрали всё, что известно об обслуживающих компаниях дома

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Сейчас на месте аварии разгребают завалы

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Дом на Линейной, 39 в Новосибирске обслуживает управляющая компания «Дост-Н». Сжиженный газ в дом поставлял «Новосибирскоблгаз», сообщили НГС жильцы дома.

В «Дост-Н» журналисту НГС сообщили, что «все люди на выезде» на месте взрыва, поэтому комментариев дать никто не может. В «Новосибирскоблгазе» тоже отказались комментировать ситуацию:

— Без комментариев, — сказали в компании и бросили трубку.

«Новосибирскоблгаз» — компания-поставщик сжиженного газа на территории Новосибирской области. Создана в 2007 году, генеральный директор — Татьяна Пьянова, учредитель — ЗАО «Сибрегионгаз». Выручка на конец 2021 года — 294,7 миллиона, чистая прибыль — 5 миллионов.

Взрыв газа на Линейной случился сегодня в 8 утра. Сообщалось о двух погибших и семи пострадавших, позже выяснилось, что одного человека удалось откачать. На момент написания материала, по официальной информации, погиб один человек. Мы следим за происшествием в онлайн-трансляции. СК уже возбудил уголовное дело.

ГУ МЧС по Новосибирской областиУКГаз в доме
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