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Заместитель генпрокурора потребовал проверить законность роста тарифа на капремонт в НСО на 25%

Проверкой займется новосибирская прокуратура

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На коллегии заместитель генпрокурора РФ дал ряд поручений региональным руководителям ведомств

На коллегии заместитель генпрокурора РФ дал ряд поручений региональным руководителям ведомств

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Заместитель генпрокурора Дмитрий Демешин раскритиковал надзор в сфере ЖКХ Новосибирской области. 2 февраля на заседании коллегии он поручил прокурору региона Якову Хорошеву «начать полномасштабные проверки тарифообразования в отношении регионального оператора ТКО и в связи с ростом платы за капремонт — аналогичную проверку в отношении регионального фонда модернизации ЖКХ». Это следует из сообщения пресс-службы Генпрокуратуры РФ.

По постановлению правительства региона 2019 года тариф на капремонт должен был вырасти только на 4% — в размере инфляции. Но 21 декабря 2021 года в документ внесли изменения. Увеличение тарифа до 10,07 рубля вместо запланированных ранее 8,35 рубля в правительстве объяснили «необходимостью обеспечения выполнения запланированных региональной программой объемов работ по капитальному ремонту». Тогда, в МинЖКХ и энергетики заявили, что 25-процентный рост тарифа на капремонт обусловили сорванные контракты в 2021 году.

— В течение 2021 года рост стоимости основных строительных материалов (профилированного листа, металлопрокатных изделий, оцинкованного листа, пиломатериалов и утеплителя) в Новосибирской области в среднем составил более 150%. По этой причине в прошлом году региональный оператор столкнулся с проблемой отказов подрядчиков от участия в торгах. Из 700 закупок по капитальному ремонту не состоялись 404 (это 57,7%. — Прим. ред.), — рассказали в ведомстве.

В январе 2022 года после пикета против тарифов ЖКХ в Новосибирске задержали депутата от «Единой России» Александра Мухарыцина и активиста Виктора Сорокина. Акция проходила в центре Новосибирска, рядом с театром «Глобус».

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