Почему взносы на капремонт резко выросли? Объяснение от новосибирского министерства

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области объяснили резкий рост взносов на капитальный ремонт в регионе подорожанием стройматериалов. Тариф подняли на 25,4% по сравнению с прошлым годом.

По постановлению правительства региона 2019 года он должен был вырасти только на 4% — в размере инфляции. Но 21 декабря 2021 года в документ внесли изменения.

