Почему взносы на капремонт резко выросли? Объяснение от новосибирского министерства

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области объяснили резкий рост взносов на капитальный ремонт в регионе подорожанием стройматериалов. Тариф подняли на 25,4% по сравнению с прошлым годом.
По постановлению правительства региона 2019 года он должен был вырасти только на 4% — в размере инфляции. Но
В министерстве объяснили, что расчет взноса проводился по утвержденным законам. Все формулы опубликованы в приказе Минстроя России от 27.06.2016
— В сопоставимых по размерам субъектах Российской Федерации взносы: Омской области — 11,43–12,27 рубля за квадратный метр, Красноярском крае — 8,35–11,13 рубля за квадратный метр, — ответили на запрос корреспондента НГС в МинЖХК Новосибирской области.
Увеличение тарифа до 10,07 рубля вместо запланированных ранее 8,35 рубля объяснили «необходимостью обеспечения выполнения запланированных региональной программой объемов работ по капитальному ремонту».
— Основным фактором повышения стоимости реализации региональной программы капитального ремонта является резкий рост стоимости строительных материалов по основным позициям. В течение 2021 года рост стоимости основных материалов составил: профилированного листа — 240%, металлопрокатных изделий — 220%, оцинкованного листа — 200%, пиломатериалов — 158%, утеплителя — 144%, штукатурки — 146%, электрического кабеля — 152%, — объяснили в ведомстве.
В Новосибирске с 1 января поднялась стоимость проезда в электричках. В прошлом году в Новосибирске на