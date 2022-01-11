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СрочноМинЖКХ объяснило рост тарифа на капремонт
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Почему взносы на капремонт резко выросли? Объяснение от новосибирского министерства

Тариф рассчитывали по специальной формуле

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Увеличение тарифа объяснили «необходимостью обеспечения выполнения запланированных региональной программой объемов работ по капитальному ремонту»

Увеличение тарифа объяснили «необходимостью обеспечения выполнения запланированных региональной программой объемов работ по капитальному ремонту»

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В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области объяснили резкий рост взносов на капитальный ремонт в регионе подорожанием стройматериалов. Тариф подняли на 25,4% по сравнению с прошлым годом.

По постановлению правительства региона 2019 года он должен был вырасти только на 4% — в размере инфляции. Но 21 декабря 2021 года в документ внесли изменения.

В министерстве объяснили, что расчет взноса проводился по утвержденным законам. Все формулы опубликованы в приказе Минстроя России от 27.06.2016 № 454/пр «Об утверждении методических рекомендаций по установлению минимального размера взноса на капитальный ремонт». Формулы использовали, потому что минимальный размер взноса в регионе не дифференцирован — то есть не меняется от территории и состояния дома.

— В сопоставимых по размерам субъектах Российской Федерации взносы: Омской области — 11,43–12,27 рубля за квадратный метр, Красноярском крае — 8,35–11,13 рубля за квадратный метр, — ответили на запрос корреспондента НГС в МинЖХК Новосибирской области.

Увеличение тарифа до 10,07 рубля вместо запланированных ранее 8,35 рубля объяснили «необходимостью обеспечения выполнения запланированных региональной программой объемов работ по капитальному ремонту».

— Основным фактором повышения стоимости реализации региональной программы капитального ремонта является резкий рост стоимости строительных материалов по основным позициям. В течение 2021 года рост стоимости основных материалов составил: профилированного листа — 240%, металлопрокатных изделий — 220%, оцинкованного листа — 200%, пиломатериалов — 158%, утеплителя — 144%, штукатурки — 146%, электрического кабеля — 152%, — объяснили в ведомстве.

В Новосибирске с 1 января поднялась стоимость проезда в электричках. В прошлом году в Новосибирске на 1 рубль подняли проезд в метро. Также выросла цена билета в автобусах, троллейбусах и трамваях.

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Новосибирская областькапитальный ремонт
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