В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области заявили, что 25-процентный рост тарифа на капремонт обусловили сорванные контракты в 2021 году.



— В течение 2021 года рост стоимости основных строительных материалов (профилированного листа, металлопрокатных изделий, оцинкованного листа, пиломатериалов и утеплителя) в Новосибирской области в среднем составил более 150%. По этой причине в прошлом году региональный оператор столкнулся с проблемой отказов подрядчиков от участия в торгах. Из 700 закупок по капитальному ремонту не состоялись 404 (это 57,7%ю — Прим. ред.), — рассказали в ведомстве.