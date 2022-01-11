В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области заявили, что 25-процентный рост тарифа на капремонт обусловили сорванные контракты в 2021 году.
— В течение 2021 года рост стоимости основных строительных материалов (профилированного листа, металлопрокатных изделий, оцинкованного листа, пиломатериалов и утеплителя) в Новосибирской области в среднем составил более 150%. По этой причине в прошлом году региональный оператор столкнулся с проблемой отказов подрядчиков от участия в торгах. Из 700 закупок по капитальному ремонту не состоялись 404 (это 57,7%ю — Прим. ред.), — рассказали в ведомстве.
Как объяснили в министерстве, именно поэтому минимальный взнос с квадратного метра было решено поднять на 25,4% по сравнению с прошлым годом. По постановлению правительства региона 2019 года он должен был вырасти только на 4% — в размере инфляции. Но 21 декабря 2021 года в документ внесли изменения. Вместо запланированных ранее
В 2022 году в регионе планируют отремонтировать 1394 дома. Из них за счет средств, собранных на общем счете, — 1208 домов.
— Расчет минимального размера взноса на капитальный ремонт осуществлен в соответствии с нормативными документами Минстроя России. Размер взноса в Новосибирской области составляет
В 2021 году регоператор отремонтировал 408 многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на общем счете. Кроме того, выполнены работы на 160 многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на специальных счетах. Всего отремонтировано 564 дома.
В Новосибирске с 1 января поднялась стоимость проезда в электричках. В прошлом году в Новосибирске на 1 рубль подняли проезд в метро. Также выросла цена билета в автобусах, троллейбусах и трамваях.