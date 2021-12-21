В Новосибирске подготовили дополнительную технику для вывоза мусора в новогодние праздники. Она сможет вывозить ТКО из любого района города.
— Объем вывоза отходов увеличивается в два раза относительно текущей ситуации. Принимаются организационные предприятия. Они связаны с выводом персонала, подготовкой резерва спецтехники. В прошлые годы во время морозов достаточно много техники выходило из строя. Выполнение данных мероприятий позволит пройти спокойно эти новогодние праздники, тем более что никаких смен подрядных организаций не предвидится, — сообщил сегодня,
Он заявил, что МУП «САХ» будет работать совместно с единой дежурно-диспетчерской службой Новосибирска. Машины будут направлять на участки, где наблюдаются перебои с вывозом ТКО. Всего у муниципального предприятия есть 80 машин, также 15 дополнительных.
— В случае получения информации от ЕДДС в любом районе в Новосибирске резерва достаточно, чтобы направить в любой район
В начале декабря региональный оператор по вывозу ТКО «Экология-Новосибирск» объявил, что собирается запустить процедуру банкротства. Компания объяснила это тем, что мера поможет отсрочить выплату долгов перевозчикам, оздоровить финансовое состояние и наладить бесперебойную работу. НГС разбирался, чем банкротство компании грозит городу.