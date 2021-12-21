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В Новосибирске подготовили дополнительную технику для вывоза мусора в новогодние праздники

ТКО с проблемных участков будет вывозить МУП «САХ»

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В праздники количество мусора увеличивается вдвое

В праздники количество мусора увеличивается вдвое

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В Новосибирске подготовили дополнительную технику для вывоза мусора в новогодние праздники. Она сможет вывозить ТКО из любого района города.

— Объем вывоза отходов увеличивается в два раза относительно текущей ситуации. Принимаются организационные предприятия. Они связаны с выводом персонала, подготовкой резерва спецтехники. В прошлые годы во время морозов достаточно много техники выходило из строя. Выполнение данных мероприятий позволит пройти спокойно эти новогодние праздники, тем более что никаких смен подрядных организаций не предвидится, — сообщил сегодня, 21 декабря, глава Департамента ЖКХ и энергетики Новосибирска Дмитрий Перязев.

Он заявил, что МУП «САХ» будет работать совместно с единой дежурно-диспетчерской службой Новосибирска. Машины будут направлять на участки, где наблюдаются перебои с вывозом ТКО. Всего у муниципального предприятия есть 80 машин, также 15 дополнительных.

— В случае получения информации от ЕДДС в любом районе в Новосибирске резерва достаточно, чтобы направить в любой район 2–3 единицы техники для усиления, даже там, где работает «Экология-Новосибирск», — добавил Дмитрий Перязев.

В начале декабря региональный оператор по вывозу ТКО «Экология-Новосибирск» объявил, что собирается запустить процедуру банкротства. Компания объяснила это тем, что мера поможет отсрочить выплату долгов перевозчикам, оздоровить финансовое состояние и наладить бесперебойную работу. НГС разбирался, чем банкротство компании грозит городу.

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Новый годТКОмусор
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