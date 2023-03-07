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Тема дняНовосибирцы провели спиритические сеансы в Братске
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Семья новосибирцев провела спиритические сеансы в Братске — что было дальше

Теперь городская администрация ищет клиентов этой семьи

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Власти Братска призывают прививаться от кори

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В городе Братске Иркутской области корью заболела семья из пяти человек, которые приехали из Новосибирской области. Как рассказали на сайте администрации Братска, семья проводила спиритические сеансы.

Очаг кори был обнаружен в одной из квартир Центрального района Братска. Оттуда госпитализировали детей девяти и семи лет и трех взрослых женщин.

— Семья в составе 5 человек приехала из Новосибирска и проживала с 27 февраля в съемной квартире. Накануне была вызвана скорая помощь заболевшим детям, которым уже в лечебном учреждении врачи выставили диагноз «корь». Вслед за детьми были госпитализированы все трое взрослых, проживавших в этой квартире. У одной из женщин также подтверждена корь, две другие были в контакте с больными, — рассказали в администрации.

Как уточнили власти, ситуация осложняется тем, что в квартире женщины проводили прием людей для спиритических сеансов. Сколько человек воспользовались услугами — неизвестно. Власти призвали тех, кто был в доме у гадалок, обратиться в больницу и поставить прививку.

В Новосибирске с декабря 2022 года периодически фиксируют очаги заражения корью. В середине февраля были зарегистрированы четыре очага заражения в Калининском районе.

КорьГадалкаБратск
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