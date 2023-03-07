Семья новосибирцев провела спиритические сеансы в Братске — что было дальше

В городе Братске Иркутской области корью заболела семья из пяти человек, которые приехали из Новосибирской области. Как рассказали на сайте администрации Братска, семья проводила спиритические сеансы.
Очаг кори был обнаружен в одной из квартир Центрального района Братска. Оттуда госпитализировали детей девяти и семи лет и трех взрослых женщин.
— Семья в составе 5 человек приехала из Новосибирска и проживала с
Как уточнили власти, ситуация осложняется тем, что в квартире женщины проводили прием людей для спиритических сеансов. Сколько человек воспользовались услугами — неизвестно. Власти призвали тех, кто был в доме у гадалок, обратиться в больницу и поставить прививку.
В Новосибирске с декабря 2022 года периодически фиксируют очаги заражения корью. В середине февраля были зарегистрированы четыре очага заражения в Калининском районе.