Первый на правом берегу пункт экспресс-тестирования на ВИЧ открылся недалеко от вокзала

В четверг, 30 декабря, недалеко от железнодорожного вокзала в Новосибирске открылся пункт экспресс-тестирования на ВИЧ. Он будет работать в круглосуточной муниципальной аптеке на Челюскинцев, 3. Пункт открыт новосибирской организацией «Гуманитарный проект» вместе с мэрией и Минздравом региона.

— Это первый пункт на правом берегу, он станет более центральным и проходным. Наша цель не только тестирование, но и сопровождение людей на разных этапах их ситуации. Если результат положительный, мы можем помочь обратиться в больницу. Если по каким-то причинам человек не лечится, у нас есть проект «Позитивные проводники», который помогает людям вернуться на лечение или начать его. Для нас вместе с мэрией и Минздравом важно создать единый низкопороговый сервис, где каждому человеку могли бы оказать необходимую для него помощь, — рассказала пиар-специалист «Гуманитарного проекта» Дарья Януш.