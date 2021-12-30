Первый на правом берегу пункт экспресс-тестирования на ВИЧ открылся недалеко от вокзала

В четверг, 30 декабря, недалеко от железнодорожного вокзала в Новосибирске открылся пункт экспресс-тестирования на ВИЧ. Он будет работать в круглосуточной муниципальной аптеке на Челюскинцев, 3. Пункт открыт новосибирской организацией «Гуманитарный проект» вместе с мэрией и Минздравом региона.
— Это первый пункт на правом берегу, он станет более центральным и проходным. Наша цель не только тестирование, но и сопровождение людей на разных этапах их ситуации. Если результат положительный, мы можем помочь обратиться в больницу. Если по каким-то причинам человек не лечится, у нас есть проект «Позитивные проводники», который помогает людям вернуться на лечение или начать его. Для нас вместе с мэрией и Минздравом важно создать единый низкопороговый сервис, где каждому человеку могли бы оказать необходимую для него помощь, — рассказала пиар-специалист «Гуманитарного проекта» Дарья Януш.
Как рассказал заместитель председателя правления «Гуманитарного проекта» Дмитрий Уфимцев, в 2021 году организация провела 6600 тестов на ВИЧ, из них около 5% были положительными.
— Для нас это значит, что мы тестируем именно те группы, которые подвержены риску. Потому что когда в общемедицинской сети идет тестирование, там процент выявления обычно не больше 1. Такая высокая выявляемость для нас значит, что мы всё правильно делаем, — сказал Дмитрий Уфимцев. — Мы для себя выделяем такие принципы, как доступность, анонимность и низкопороговость. Это значит, что наши услуги, в том числе тест на ВИЧ, должны быть наиболее приближены к нашим клиентам. Поэтому мы стараемся быть рядом.
Планируется, что пункт будет работать ежедневно с 17 до 21 часа.
— Вообще весь цикл наших услуг сводится к тому, чтобы все люди знали свой ВИЧ-статус. Если он положительный, то они максимально быстро начинают наблюдаться у врача и принимать лечение. Если люди с ВИЧ-инфекцией лечатся успешно, то они дальше ее не передают. Потому что они снижают свою вирусную нагрузку. Все наши сервисы строятся вокруг того, чтобы остановить эпидемию, — подчеркнул Дмитрий Уфимцев.
Кроме пунктов тестирования узнать свой ВИЧ-статус можно в тест-мобилях. В Новосибирске ежегодно в тест-мобилях проводится около 3–3,5 тысячи анализов на ВИЧ. При этом у каждого
В начале ноября стало известно, что в 2021 году в Новосибирской области зарегистрировали около 2 тысяч новых случаев заражения ВИЧ.
В мае мы рассказывали историю Светланы — равного консультанта. Она помогает людям с ВИЧ принять свой статус и начать лечение. Сибирячка много улыбается и смеется, хотя говорит о мрачных и жутких вещах из личной жизни. Когда она узнала о своем диагнозе, то по глупости поверила в байку, что ВИЧ — это заговор и афера, и вместе с супругом отказалась от приема лекарств. В итоге потеряла любимого человека — он умер из-за болезни на фоне ВИЧ-инфекции.