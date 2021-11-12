«Ставка медсестры высшей категории — 10,8 тысячи рублей». Медики — о выгорании, купленных сертификатах и массовых увольнениях

При этом нехватка рук наблюдается даже в красных зонах. Недавно мы рассказывали о том, как в Нижнем Новгороде медики предложили родственникам самим прийти и поухаживать за дедушкой в отделение больницы № 10 . Их пустили туда без защитных костюмов. В руководстве больницы это комментировать отказались, но позже министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов заявил, что в исключительных случаях главврачи могут пускать родственников в красные зоны, но при соблюдении всех условий безопасности, поскольку от помощи волонтеров они не отказывались.



«Уборщицы не должны подходить и памперсы им менять, но ведь кто-то должен»

О нехватке кадров и условиях труда в поликлиниках согласилась пообщаться 50-летняя медсестра из Дзержинска. Сделать это она согласилась также на условии полной анонимности.



— У нас медики боятся разговаривать о том, что происходит в больницах, называть свои зарплаты запрещено. Все держатся за свои места, потому что уйти некуда, — объясняет женщина.



Многие ее коллеги идут работать или подрабатывать в отделение с больными ковидом. Сама она тоже не прочь была бы туда отправиться, если бы не хронические заболевания — у нее могут быть серьезные осложнения после COVID-19.



— У нас сокращения были года три назад, а сейчас многие сами уходят. Медсестер очень много рассчиталось. По этому поводу проверка была в госпитале. Уходили за денежкой. А еще у нас что, были санитарочки, но теперь их перевели в уборщицы — чтобы меньше платить. Уборщицы не должны к больным подходить и памперсы им менять, но ведь кто-то должен. Уборщицы протестуют, но всё равно помогают, — говорит медработник.



Ставка медсестры высшей категории, согласно предоставленному нам женщиной расчетному листу, в городе составляет 10,8 тысячи рублей. В начале пандемии за работу с пациентами, у которых выявили коронавирус, была надбавка в 600 рублей. Сейчас эти средства, по словам нашей собеседницы, не выделяются. Но всё еще существуют крупные компенсации медикам, заболевшим COVID-19 на рабочем месте. Правда, получить их не так просто.

