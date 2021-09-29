В Новосибирске 4-летнюю Любу, которая борется с раком, перевели в другую больницу. Как она себя чувствует?

А накануне, 28 сентября , ребенка перевели в общую палату областной больницы на Немировича-Данченко. Сейчас состояние у девочки стабильное, за ней наблюдают врачи и дополнительно обследуют.

— На фоне лечения организм, конечно же, очень ослаблен. Любаша и ходить не может сама, и похудела. Но ребенок справился, и надо отдать должное врачам больницы скорой помощи, которые смогли вывести ее из кризисного состояния (о том, что сделали врачи, вы можете почитать в этой публикации). Здесь сейчас тоже делают всё возможное, чтобы подобранное лечение было адекватным, не во вред, — рассказала журналисту НГС Оксана Усова.