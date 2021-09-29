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В Новосибирске 4-летнюю Любу, которая борется с раком, перевели в другую больницу. Как она себя чувствует?

После краснообской больницы за ее жизнь боролись врачи детской больницы скорой помощи

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Люба очень похудела за время болезни и пока не может самостоятельно ходить

Люба очень похудела за время болезни и пока не может самостоятельно ходить

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В Новосибирске стабилизировалось состояние 4-летней Любы, которая борется с раком

В Новосибирске стабилизировалось состояние четырехлетней Любы Усовой, которая борется с онкологическим заболеванием.

Ранее у ребенка диагностировали параректальный абсцесс — виной стала внутрибольничная инфекция. По словам матери девочки Оксаны Усовой, ее дочь подхватила инфекцию в краснообской больнице. Состояние девочки ухудшилось 10 сентября, ей потребовалось переливание крови, потом она попала в реанимацию. Когда больницу закрыли на помывку, Любу отправили в реанимацию Городской детской клинической больницы скорой помощи.

А накануне, 28 сентября, ребенка перевели в общую палату областной больницы на Немировича-Данченко. Сейчас состояние у девочки стабильное, за ней наблюдают врачи и дополнительно обследуют.

— На фоне лечения организм, конечно же, очень ослаблен. Любаша и ходить не может сама, и похудела. Но ребенок справился, и надо отдать должное врачам больницы скорой помощи, которые смогли вывести ее из кризисного состояния (о том, что сделали врачи, вы можете почитать в этой публикации). Здесь сейчас тоже делают всё возможное, чтобы подобранное лечение было адекватным, не во вред, — рассказала журналисту НГС Оксана Усова.

Так сейчас выглядит отделение областной больницы, куда перевели детей из Краснообска

Так сейчас выглядит отделение областной больницы, куда перевели детей из Краснообска

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Про отделение областной больницы она говорит, что там оперативно принимают меры, чтобы создать необходимые условия для детей. По ее словам, сначала их не было, но все вопросы быстро решаются. По ее мнению, скоро все нужные условия будут созданы окончательно — и лечебные, и бытовые. Она отмечает, что рядом есть необходимые узкие специалисты и диагностическое оборудование, в отличие от больницы в Краснообске.

В областной больнице пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

Оксана Усова говорит, что в областной прислушиваются к мнению родителей и решают бытовые и другие проблемы

Оксана Усова говорит, что в областной прислушиваются к мнению родителей и решают бытовые и другие проблемы

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О том, что состояние Любы ухудшилось из-за внутрибольничной инфекции, Оксана Усова сообщила 11 сентября. После того как она сходила на прием к первому заместителю губернатора НСО Юрию Петухову и подняла вопрос о состоянии онкогематологического отделения в больнице Краснообска, его закрыли на ремонт и помывку.

После и другие родители стали жаловаться на проблему внутрибольничных инфекций в Краснообске, которая, по их мнению, убивает их детей, ухудшает состояние. Только с 15 по 20 сентября в Новосибирске умерли два пациента этого отделения: мама одного из них рассказала подробности. После публикации НГС прокуратура начала проверку.

Ранее мы делали интервью с одним из самых известных детских онкологов Георгием Менткевичем о проблеме внутрибольничных инфекций в стране и мире: почитайте, почему ремонт — это не лучший вариант развития событий.

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