В Новосибирске 4-летнюю Любу, которая борется с раком, перевели в другую больницу. Как она себя чувствует?

В Новосибирске стабилизировалось состояние
В Новосибирске стабилизировалось состояние четырехлетней Любы Усовой, которая борется с онкологическим заболеванием.
Ранее у ребенка диагностировали параректальный абсцесс — виной стала внутрибольничная инфекция. По словам матери девочки Оксаны Усовой, ее дочь подхватила инфекцию в краснообской больнице. Состояние девочки ухудшилось
А накануне,
— На фоне лечения организм, конечно же, очень ослаблен. Любаша и ходить не может сама, и похудела. Но ребенок справился, и надо отдать должное врачам больницы скорой помощи, которые смогли вывести ее из кризисного состояния (о том, что сделали врачи, вы можете почитать в этой публикации). Здесь сейчас тоже делают всё возможное, чтобы подобранное лечение было адекватным, не во вред, — рассказала журналисту НГС Оксана Усова.
Про отделение областной больницы она говорит, что там оперативно принимают меры, чтобы создать необходимые условия для детей. По ее словам, сначала их не было, но все вопросы быстро решаются. По ее мнению, скоро все нужные условия будут созданы окончательно — и лечебные, и бытовые. Она отмечает, что рядом есть необходимые узкие специалисты и диагностическое оборудование, в отличие от больницы в Краснообске.
В областной больнице пообещали прокомментировать ситуацию позднее.
О том, что состояние Любы ухудшилось из-за внутрибольничной инфекции, Оксана Усова сообщила
После и другие родители стали жаловаться на проблему внутрибольничных инфекций в Краснообске, которая, по их мнению, убивает их детей, ухудшает состояние. Только с 15 по 20 сентября в Новосибирске умерли два пациента этого отделения: мама одного из них рассказала подробности. После публикации НГС прокуратура начала проверку.
Ранее мы делали интервью с одним из самых известных детских онкологов Георгием Менткевичем о проблеме внутрибольничных инфекций в стране и мире: почитайте, почему ремонт — это не лучший вариант развития событий.